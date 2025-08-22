El plan de Sanidad para hacer los hospitales más humanos

Hospitales más humanos, información más clara para el paciente, acompañamiento emocional y entornos más acogedores. Son los compromisos a los que ha llegado la Generalitat para los centros sanitarios para los próximos cuatro años.

La Conselleria de Sanidad ha iniciado la implantación del nuevo Plan de humanización de la asistencia sanitaria 2025-2028 en todos los centros sanitarios de los distintos departamentos de salud, tras su aprobación en julio. El objetivo es ofrecer una atención más centrada en la persona y reconocer la labor de los profesionales.

El plan incorpora medidas para humanizar la sanidad pública valenciana, con la vista puesta en adaptarse a las particularidades de cada entorno y evaluándose anualmente para verificar el grado de cumplimiento. Su objetivo principal es promover una atención integral, empática, respetuosa y personalizada, al tiempo que impulsa la innovación tecnológica y organizativa para optimizar la eficiencia y la calidad del sistema sanitario.

La elaboración del plan, coordinada por la Dirección General de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación, ha contado con la participación de profesionales, pacientes y usuarios, que persiguen una visión integral y colaborativa que favorezca una atención más humana. El eje transversal de la iniciativa es la humanización de la práctica sanitaria, apoyada en la formación continua, el acceso a la información y una comunicación centrada en el bienestar de las personas.

Entre las medidas, el plan contempla situar al profesional sanitario como generador de valor, promoviendo su desarrollo profesional, reconociendo su labor y fomentando su participación. También se busca garantizar entornos seguros, accesibles y confortables, y promover la participación del paciente en su proceso asistencial.

Asistencia personalizada y valor de los profesionales

Para ofrecer una atención más personalizada, se prioriza que la información a los pacientes sea clara y comprensible, adaptada a sus necesidades, y que indicaciones, tratamientos y procedimientos sean fácilmente entendibles. El objetivo es reducir la incertidumbre y aumentar la confianza en el proceso asistencial.

Entre las metas se encuentra promover el acompañamiento emocional durante todo el proceso y potenciar el uso de tecnologías innovadoras para mejorar la experiencia del paciente. Además, se fortalecen los Servicios de Atención e Información al Paciente (SAIP) y se refuerza el papel de la Atención Primaria como eje vertebrador de la humanización, al ser el primer contacto de la población con el sistema sanitario. También se impulsa la formación continua en atención centrada en la persona para todo el personal sanitario.

En cuanto al personal sanitario, el plan procura reconocer su papel esencial no solo en la calidad técnica, sino también en la humanización de la atención. Por ello, propone medidas para su desarrollo profesional continuo y acciones para prevenir y reducir agresiones, fomentando un entorno de trabajo seguro y respetuoso.

Adecuación de espacios y mayor participación

El plan también contempla mejorar la accesibilidad a los servicios sanitarios para garantizar un acceso equitativo independientemente de condiciones físicas, sociales o económicas. Se impulsarán medidas para una atención inclusiva y se eliminarán barreras físicas o administrativas que dificulten el acceso.

El objetivo es crear entornos más acogedores y confortables para pacientes, familias y personal sanitario, favoreciendo la recuperación, el bienestar y una sensación de seguridad y confianza durante la atención. Además, se buscará fortalecer la participación de pacientes y sus familias en el proceso asistencial, respetando sus derechos, preferencias y valores.

Según Sanidad, se prestará especial atención a la prevención de la soledad en pacientes vulnerables, como aquellos con enfermedades crónicas o en el final de la vida.