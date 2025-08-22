Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Alicante este viernes

Continúan las temperaturas veraniegas en la provincia de Alicante para este viernes, pero con aviso amarillo por precipitaciones y tormentas en el interior y el litoral norte. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los intervalos lluviosos podrían ir acompañados de granizo, y los cielos permanecerán cubiertos en la mayor parte de los municipios.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios con respecto al jueves, a pesar de la llegada de los chubascos y tormentas. Un viento soplará desde el Mediterráneo a lo largo de la mañana y hasta las últimas horas de la tarde.

Noches tropicales

Si bien la lluvia refrescará el ambiente, los altos niveles de humedad y el calor en la provincia dejarán temperaturas por encima de los 20ºC durante la madrugada en las zonas del litoral, generando una sensación de térmica que dificultará el sueño. Por contra, en buena parte de las localidades del interior los termómetros registrarán valores por debajo de los 20ºC.

El tiempo en Alicante

En la capital, los termómetros oscilarán entre los 22°C de mínima y 31°C de máxima. La previsión indica que podrían haber chubascos débiles hasta el mediodía. Por la tarde habrán nubes altas con temperaturas en torno a los 25ºC.

El tiempo en Elche

Elche se mantendrá hoy con mínimas de 21°C y máximas de 32°C. El día permanecerá nublado y con una pequeña posibilidad de precipitaciones a lo largo de la mañana y en torno al mediodía. La sensación térmica permanecerá en máximas de 33ºC a pesar de la brisa que llegará desde el Mediterráneo.

El tiempo en Elda

Las máximas en Elda alcanzarán los 30°C, mientras que las mínimas marcarán 19°C, de las más bajas de la provincia. Se esperan cielos nublados durante todo el día y habrá probabilidad de lluvias a lo largo de la mañana y el mediodía.

El tiempo en Benidorm

Las temperaturas en Benidorm se mantendrán en mínimas de 23°C y máximas de 29°C. Los cielos permanecerán cubiertos y habrá probabilidad de lluvia escasa hasta las últimas horas de la tarde.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja las mínimas se mantienen en 24°C mientras que las máximas permanecen en los 30°C. Se esperan cielos ligeramente nublados toda la jornada, con una leve posibilidad de precipitaciones hasta que llegue la tarde. La sensación térmica alcanzará máximas de 33ºC.

El tiempo en Orihuela

Las temperaturas mínimas descienden hasta 21°C y las máximas se mantienen en 32°C en el municipio oriolano. Según Aemet el cielo estará ligeramente nublado durante la mañana y las primeras horas de la tarde, con una pequeña posibilidad de lluvia escasa. La sensación térmica máxima alcanzará los 33ºC a pesar de la brisa que soplará desde el Mediterráneo.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy las temperaturas descenderán hasta los 18°C de mínima y los 29°C de máxima. Se esperan intervalos lluviosos por la mañana y una tormenta con precipitaciones débiles durante el mediodía. Hacia el final del día, los cielos permanecerán cubiertos pero sin chubascos.

El tiempo en Dénia

Dénia experimentará una subida de las mínimas hasta los 22ºC y máximas de 31ºC. Durante las primeras horas de la jornada los cielos permanecerán cubiertos y habrá una elevada probabilidad de lluvia, que disminuirá según avance el día. Se espera que los cielos se despejen antes de que caiga la noche.