"Más visitantes, poca limpieza": así viven los bañistas de San Gabriel de Alicante el primer año de la playa tras el reconocimiento

Un año y medio después de ser reconocida por el Ayuntamiento de Alicante tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y un año después de estrenar los primeros servicios, la playa de San Gabriel ya no luce los carteles que advertían de la prohibición del baño y que no siempre eran obedecidos. Ahora los bañistas disfrutan de otra playa urbana de Alicante que, aunque con limitaciones, poco a poco se consolida y atrae personas de fuera de la ciudad.

A pesar de no contar con chiringuito, sombrillas o tumbonas debido a su reducido tamaño, según justifican desde el Ayuntamiento, la playa de San Gabriel dispone de pasarelas, lavapiés y socorrista. Anteriormente los vecinos del barrio la disfrutaban, ignorando los peligros advertidos y confiados en una costumbre muy arraigada y poco discutida entre ellos. Ahora son más los que se acercan al arenal, que sigue contando con una parada para el tren que une Alicante con Murcia, pasando por ciudades tan destacadas como Elche u Orihuela.

Algunos visitantes, como María Ruiz, acuden más frecuentemente a esta playa que antes. Tras descubrirla hace veinte años, esta residente en Orihuela viaja en tren hasta San Gabriel. “Solía ir a Torrevieja, que lo tengo más cerca, pero la playa de aquí me gusta más: es más tranquila, puedo llegar en tren y es más familiar”.

Ruiz, que destaca que desde que la playa fue catalogada recibe a más gente, celebra además la existencia de lavapiés y señala la presencia de niños. “Aquí no hay piedras, no hay hoyos, no hay mucha gente y si quieres sombra tienes palmeras”. Además, subraya que en otras playas del entorno “no cabe ni una sombrilla”.

Otro bañista procedente de fuera de la ciudad, José William Alzate, afirma que la de San Gabriel “es una de las playas más cercanas a Elda y por eso hemos venido”, dice tras haber consultado playas próximas a su ciudad a través de internet. Aunque reconoce la tranquilidad del arenal, el visitante lamenta que “tiene muchas algas”.

Este es uno de los principales defectos que los bañistas encuentran a la playa de San Gabriel. Encarni Ferrando, vecina del barrio que recuerda haberse bañado “toda la vida” en este mar pese a las prohibiciones y atrapar “lapas, almejas y pulpos”, explica que la playa “está bastante mejor que antes, pero necesitamos que retiren las algas”. La vecina se refiere sobre todo a la orilla, aunque valora positivamente que “el agua está espectacularmente limpia”. Ferrando, eso sí, echa en falta “que venga la máquina de recogida de algas” con más frecuencia.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Alicante señalan que en la playa de San Gabriel “está el problema de que la maquinaria no puede entrar como en el resto de playas debido los accesos”, entorpecidos por las vías del tren, y recuerdan que las algas, por cuestiones medioambientales, “no se pueden quitar así como así, pero se actúa cuando se puede actuar y se retiran”. La frecuencia de limpieza de "arena y algas" es semanal.

Los usuarios de la playa de San Gabriel valoran su evolución un año después de ser habilitada / Pilar Cortés

Mantenimiento

Una veraneante holandesa que dispone de vivienda propia cerca del barrio, Yildiz Sumer, también se queja por la presencia de algas, pero valora la “cercanía” de la playa respecto a su domicilio. Elvis Cora, residente en San Gabriel desde hace veinte años, apunta que a la playa “le falta un toque de limpieza”, pero reconoce que la instalación de lavapiés es una buena noticia. “Muchos bañistas vienen de Ciudad de Asís y de otros barrios”, explica, aunque paradójicamente cree que “hace diez años nos bañábamos y estábamos mejor, porque la hierba que ha crecido no estaba”.

Este vecino habla de la zona verdecida presente en el margen izquierdo de la playa, el más cercano a la desembocadura del barranco de las ovejas. Sus hierbas, algunas punzantes, molestan a los bañistas, que ven reducido el espacio disponible para pasar el día.

El bañista José Antonio Coll, por su parte, señala “la dejadez” de quienes visitan la playa, que según él contribuye a la suciedad del arenal, y critica “a veces las papeleras están a rebosar”, refiriéndose a la frecuencia de recogida. Sin embargo, el balance general que hace Coll es positivo, ya que “es fácil pasar aquí el día y pasarlo bien. Especialmente para los niños”, dice, ya que “como no tienen salida sencilla” debido a los accesos, “los padres están muy tranquilos”.

El carácter cerrado de la playa se debe a su ubicación, adyacente a las vías del tren que los vecinos piden retirarlas desde hace décadas. El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente (PSOE), anunció el desmantelamiento en diciembre, pero el tren de cercanías sigue circulando por las infraestructuras, que también perduran sin ninguna fecha límite indicada. Es este el motivo de la existencia del puente para acceder al arenal, que se encuentra en un estado deteriorado y los vecinos piden a la entidad responsable, Adif, su reparación mientras siga erigido.

Accesos deteriorados a la playa de San Gabriel de Alicante / Pilar Cortés

En concreto, este puente cuenta con una pasarela integrada por maderas, en algunos casos descolocadas o retiradas, que propician caídas especialmente temidas por los más mayores. María del Carmen González, incluso, destaca que algunas de estas tablas “han sido utilizadas para hacer fuego” en la playa.

El socorrista presente en esta playa, Joel Carratalá, hace también referencia al mal estado del puente, que preocupa a los vecinos, y lamenta la ausencia de baños para los socorristas. “Nos prometieron que nos los instalarían”, recuerda.

Según este vigilante, “la playa es muy tranquila” y este año destaca que han llevado a cabo el primer rescate ante un incidente que no tuvo consecuencias negativas. Mientras tanto, la playa adquiere popularidad pese a las quejas por la limpieza, que muchos usuarios consideran insuficiente.

Desde la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur, entidad que planteó la batalla judicial para que la playa de San Gabriel fuera reconocida contra el parecer del Ayuntamiento, creen que “la falta de limpieza se debe a que” el consistorio “no pone de su parte y no facilita el equipamiento y los servicios necesarios”. Son palabras de José Manuel Santamaría, secretario de esta entidad vecinal, quien cree que estas tareas “están totalmente olvidadas” por el consistorio.

En la máxima institución municipal afirman que los equipos de limpieza “pasan a limpiar y a vaciar las papeleras dos veces al día, por la mañana y por la tarde todos los días de la semana", tal como ocurre en las otras playas de la ciudad.