Alicante, con un acceso a oscuras desde hace más de 15 años

Uno de los principales accesos de Alicante se queda a oscuras cada noche, desde hace más de 15 años. En el 2008, debido a la crisis económica mundial, se decidió eliminar la iluminación de la mayoría de las autovías españolas en sus tramos urbanos. La entrada sur de la ciudad, pese a que está completamente insertada en la trama urbana, también sufrió ese recorte, sin que se haya revertido. Los vecinos advierten de la inseguridad que supone, dada su cercanía a la zona residencial, y piden a las administraciones que se pongan de acuerdo para poder dar una solución definitiva al problema.

Pese a que, en un primer momento, las farolas únicamente se apagaron, con el paso de los años se fueron sucediendo los actos vandálicos. En poco tiempo, el cableado desapareció por completo, dejando la instalación inservible. Desde ese momento, la zona se sume en la penumbra en cuanto cae el sol. "Es muy peligroso porque se trata de un punto frecuentado por camiones de gran tonelaje en el que, además, se producen retenciones en hora punta", advierte Lorenzo Pérez, presidente de la asociación de vecinos Parque del Mar. El portavoz de los residentes añade que, en dicho tramo, "se pasa de circular a 120 kilómetros por hora a parar prácticamente en seco en el semáforo de una rotonda dentro de la ciudad" por lo que, a la peligrosidad que ya de por sí presenta dicha carretera, se suma el riesgo añadido de la falta de visibilidad. Además, Pérez lamenta que "ofrece una imagen nefasta para una ciudad como es Alicante, al acceder a oscuras al núcleo urbano".

El presidente del colectivo vecinal asegura que se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alicante y con el Ministerio de Transportes en repetidas ocasiones. De esta forma, indica, la cartera que dirige Óscar Puente les indició que la parte de la autovía donde se encuentran las farolas fue desafectada, por lo que el terreno pasó a ser de titularidad municipal. Sin embargo, los elementos de iluminación siguen siendo propiedad del Estado, lo que genera un conflicto burocrático que dilapida en el tiempo cualquier procedimiento para resolver el problema. "En la rotonda ocurrió lo mismo y el Ayuntamiento lo resolvió tendiendo un cable desde una fuente de alimentación eléctrica de la red municipal", recuerda Pérez, quien considera "una auténtica irresponsabilidad" que ningún gobierno local o nacional sea capaz de poner fin a este problema.

Deseos de futuro

Al margen de la oscuridad, los vecinos manifiestan que la autovía en sí supone un grave problema para los barrios del sur, ya que genera una brecha entre zonas como Babel y San Gabriel, dejando los barrios "encajonados" y "aislados". Para solventarlo, la asociación tiene clara la respuesta: "Estamos pidiendo que se desafecte para que se declare una vía urbana, pero nos dicen que, como da servicio al puerto, tiene que ser una red de interés general y no se puede hacer".

Por ello, piden que el acceso al puerto se haga de forma soterrada y la carretera pueda dejar de ser una autovía para que los barrios estén interconectados. "Es un problema de decisión, el Ayuntamiento tiene que tomárselo en serio porque en la zona sur nos sentimos abandonados. Esas farolas, al menos dos kilómetros antes de llegar al núcleo, deberían disponer de luz", concluye Pérez.