Dos cruceros con más de 9.000 turistas llenan el centro de Alicante en pleno agosto

Alicante se ha convertido este sábado desde primera hora en un hervidero de turistas. A los visitantes habituales se han sumado los miles de pasajeros de dos imponentes cruceros que han atracado casi al unísono en el puerto: el Arvia, de P&O Cruises, con 5.200 pasajeros y 345 metros de eslora, y el MSC Splendida, de MSC Cruises, con capacidad para 3.900 pasajeros y 330 metros de largo.

Desde las ocho de la mañana, la ciudad ha notado la llegada masiva de visitantes. Mientras algunos grupos eran trasladados directamente en autobús hacia localidades cercanas como Benidorm o Altea, otros optaban por descubrir la capital: recorrer el castillo de Santa Bárbara, subirse al turibús, pasear por la Explanada o incluso disfrutar de una ruta más personalizada a bordo de los ya habituales tuc tucs turísticos.

Más del 90 % de los pasajeros desembarcan y el 74 % se queda en la ciudad de Alicante y el restante 26 % visita otras poblaciones de la provincia

"Teníamos pensando sobre todo ver el castillo y las vistas desde arriba nos han parecido espectaculares", comentaba John Miller, un pasajero británico que paseaba con su familia por el centro histórico. Más adelante, en la calle Mayor, Claire Dubois, una turista francesa, se detenía frente a una heladería: "Hemos montado primero en un tuc tuc que nos ha enseñado de forma completa la ciudad. Hace mucho calor, nos habían avisado en el crucero, pero supera las expectativas".

Tráfico

El movimiento se ha hecho notar también en el transporte. Los taxistas han trabajado a un ritmo frenético durante la mañana. Carmen López reconocía que "a primera hora ha habido tanto tráfico que se tuvo que reforzar el servicio en la terminal de cruceros. Muchos piden ir a la playa o al castillo de Santa Bárbara. Con dos barcos a la vez, ha sido una locura". Su compañero Luis Sánchez añadía que "además de cruceristas, he recogido a varias familias en la estación de tren que llegaban desde Madrid para embarcarse en uno de los dos barcos. Otros compañeros me contaban que los turistas han pedido ir hasta otras poblaciones cercanas".

El comercio también ha vivido un día intenso. En la calle de las setas, Esther Bueso, de una tienda de complementos, aseguraba que "muchos hacen excursiones fuera, pero otros se quedan porque el paseo desde el puerto les trae directamente por aquí. Cada vez atendemos a más turistas que a alicantinos".

Desde la asociación de comerciantes Más Que Centro insisten en que es necesario "lograr que los cruceristas permanezcan más tiempo en la ciudad y consuman en el comercio local, en lugar de que las excursiones los desvíen a otras localidades".

En la hostelería, el impacto también ha sido palpable. Sergio Pereira, de un restaurante céntrico, explicaba que "a menudo vienen a comer después de visitar el castillo, por ejemplo. Si bajan por esta zona, se quedan a comer y después les resulta cómodo regresar al barco para descansar".

Cifras

La magnitud del fenómeno se refleja en las cifras. Según el último estudio de la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros, publicado recientemente, más del 90 % de los pasajeros desembarcan cuando los buques hacen escala en Alicante. De ellos, un 74 % permanece en la ciudad, mientras que el 26 % opta por visitar otras poblaciones de la provincia, una estadística que demuestra la importancia creciente de este turismo en la economía local.

Y el flujo no se detiene aquí. Para este domingo está prevista la llegada del Seven Seas Splendor, de Regent Seven Seas Cruises, un crucero más pequeño -750 pasajeros y 224 metros de eslora-, que seguirá contribuyendo a consolidar a Alicante como un destino destacado en el mapa internacional de cruceros.