La suerte de la Lotería Nacional desembarca en Alicante

Casi un premio detrás de otro en Alicante hoy en el sorteo de la Lotería Nacional. Tanto su sorteo de los sábados como en el de los jueves han dejado un pellizco en diferentes puntos de la provincia.

El primer premio del sorteo de este sábado 23 de agosto de la Lotería Nacional ha sido para el número 33.585, que ha caído en la administración ubicada en la avenida del Carmen, 34 en Cox con 60.000 euros al décimo.

El segundo premio ha sido para el número 65.927. Lo que deja un total de cerca de 12.000 euros al número adquirido en la administración del centro de Alicante en la calle Portugal, 35; más conocida como 'El Negrito'.

El reintegro de este sorteo correspondió a las terminaciones 4, 5 y 9, devolviendo el importe jugado a quienes eligieron esas cifras.

Administración alicantina de la calle Portugal, 35, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.