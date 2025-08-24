El atracón: el nuevo trastorno que se dispara por la ansiedad y el estrés en Alicante

Atracar la nevera y comer sin parar, sin ningún control, rápido y sin hambre grandes cantidades de comida. Después arrepentirse y avergonzarse de ello. A muchos les puede sonar de algo esta acción que está considerada como el síndrome del atracón y que forma parte de uno de los trastornos de la conducta de la alimentación que más está creciendo en el último lustro. Para que esta ingesta excesiva se considere un problema de salud se tiene que producir durante un mínimo de dos horas seguidas y al menos una vez por semana.

Este trastorno, que hasta no hace mucho no estaba catalogado como tal hasta una de las últimas actualizaciones del manual de diagnóstico psiquiátrico, se ha disparado, principalmente, por el aumento de la ansiedad. Así lo han constatado psicólogos en la provincia de Alicante y de Valencia.

El perfil de los que lo sufren es de adolescentes que padecen otras enfermedades como bulimia o anorexia, patologías que también están en claro ascenso, pero también se está dando en mayores de 25 años, con motivo de la ansiedad y el estrés, que ya son responsables de más de la mitad de las bajas laborales en España.

Se estima que comer de manera compulsiva alcanza de manera global al 1,4% de las mujeres y a un 0,7 % de los hombres. «Con la pandemia aumentaron todos los trastornos emocionales que están desbordando a los psicólogos, antes también estaban ahí, pero no se percibían como ahora, porque hay más concienciación», explica la psicóloga Carmen Pastor, quien ve un claro punto de inflexión en el estallido del coronavirus y el confinamiento.

«Empezamos a utilizar más las tecnologías y aumentó la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo y la ansiedad, que son predisponentes a los trastornos de alimentación», añade. La experta ha llegado a ver casos de niñas que se ponen de acuerdo en los colegios para no comer y que acaban sufriendo trastornos de este tipo.

En esta línea, la profesora del Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante (UA), Elisabeth Cañas, destaca el efecto negativo que han traído consigo las redes sociales para el aumento de estos problemas. «Estas prevalencias están aumentando porque hay muchas comparaciones en cuanto a la imagen, más obsesión por el cuerpo y muchas corrientes que intentan demonizar ciertos alimentos», agrega.

Más de 300 atenciones en medio año

Cifras que confirman el aumento de la asistencia por estos problemas se encuentran en la Unidad de referencia de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital de Sant Joan, donde el primer semestre de este año ya han registrado 325 atenciones, frente a las 408 del pasado 2024, cuando 21 pacientes tuvieron que ser hospitalizados por anorexia nerviosa restrictiva para su rehabilitación y recuperación.

Según los especialistas, lo habitual que los trastornos de conducta alimentaria aparezcan en una progresión: anorexia restrictiva, bulimia y, posteriormente, atracón, con posibles esferas que pueden evolucionar a la obesidad si no se interviene.

A estos problemas con la alimentación se suma otra realidad que ha alertado el Consejo de Dietistas- Nutricionistas de la Comunidad Valenciana en los últimos meses: el aumento de la vigorexia (obsesión obsesiva del aumento de la masa muscular) y de la ortorexia (la ingesta de alimentos saludables llevada al extremo).