La comunidad ucraniana en Alicante sale a la calle en su día de la independencia

Más de medio millar de ucranianos han marchado por la Rambla de Méndez Núñez en Alicante con motivo del día de la independencia de su país. La comunidad, que ha crecido fuertemente en la provincia desde la invasión rusa de 2022, reivindica su soberanía en las calles en medio del contexto del inicio de negociaciones con la potencia agresora, la cual reclama cercenar territorios de Ucrania a cambio de la paz. La cabecera de la protesta llevaba un mensaje claro: "La victoria de Ucrania es la victoria del mundo".

El 24 de agosto de 1991 Ucrania renació como Estado en el marco de la disolución de la Unión Soviética. Desde entonces es fecha de fiesta nacional para los ucranianos, e incluso aquellos que por la guerra se encuentran lejos de su país la celebran como una manifestación de su identidad nacional, aún en unas circunstancias que son poco festivas.

Celebración de su identidad

La asociación Amigos de Ucrania, una de las principales de la comunidad ucraniana en la provincia, convocó este acto, que ha partido desde Alfonso El Sabio con el despliegue de una bandera de 100 metros con la que recorrieron el camino hasta el auditorio de la Concha en la Explanada de España. En este último lugar, un concierto en su idioma les esperaba para finalizar la jornada.

Así ha sido la manifestación celebrada en Alicante por Ucrania con el lema: "La victoria de Ucrania es la victoria del mundo" / INFORMACIÓN

La manifestación dejaba imágenes reveladoras sobre la composición de la diáspora ucraniana: presencia mayoritaria de mujeres y muchos niños. En los pequeños que acompañaban a sus padres y que correteaban bajo la bandera gigante está un futuro que se resguarda lejos del conflicto de su país. En ese sentido, Alicante se ha erigido como el territorio de España que más ucranianos ha recibido desde el inicio de la guerra, y para junio de este año ya había 55.499 nacionales de Ucrania con permiso de residencia en la provincia, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Casi 4.000 ucranianos más en 2025

El éxodo, además, no cesa, pues en el primer semestre del año han sido 3.998 los ucranianos que han recibido permisos en la provincia. "Nosotros somos voluntarios en la Policía Nacional y cada día, de lunes a viernes, estamos ahí en la extranjería para ayudar a los compatriotas a recibir la protección temporal", ha explicado Anna Shkalenko, presidenta de Amigos de Ucrania, sobre el trabajo de la asociación con los recién llegados. Muchos otros ya llevan desde febrero de 2022, cuando eran acogidos en Ciudad de la Luz.

Sobre la esperanza de regresar a su país a raíz de los intentos de iniciar negociaciones que pongan fin a la guerra, Shkalenko ha recordado que hay daños irreparables: "Es inhumano imaginar que una persona que ahora está aquí en Alicante no tiene sitio para volver, porque hay algunas familias que aún tienen casa, pero hay familias que vivían en ciudades ocupadas que se destruyeron completamente".