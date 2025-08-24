En Directo
DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy
Sigue toda la actualidad de la provincia con INFORMACIÓN
Mantente informado de todas las noticias de la provincia de Alicante, en directo.
Ana Jover
Innovación
Fabricar calzoncilos, una alternativa de futuro para la provincia de Alicante
La prestigiosa Fundación Cotec ha elaborado un mapa de "Complejidad Económica" para señalar recomendaciones e industrias afines para cada provincia a partir de su actual producción y balanza comercial. Más información aquí.
Alejandro J. Fuentes
Alicante, con un acceso a oscuras desde hace más de 15 años
Los vecinos de la zona sur piden que se recupere el funcionamiento de las farolas en el tramo de autovía que conecta con la rotonda "del barco" por su gran peligrosidad. Más info aquí
Alejandro J. Fuentes
Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de "rojos" y "etarras" en la playa de Tabarca
El Ayuntamiento acuerda iniciar una investigación mientras la empresa asegura que el joven ha pedido disculpas y se desvincula de sus comentarios ideológicos. El Cermi manifiesta su "más profundo rechazo y enorme preocupación" por las declaraciones.
M. Alarcón
La muerte de un joven con parálisis destapa un piso ilegal en Elche para dependientes sin condiciones higiénicas
La Policía Local y Autonómica clausuran la vivienda, consideran que la actividad pudo comenzar en 2016 y familias de personas con discapacidad, síndrome de down o autismo pagaban de 30 a 45 euros al día fuera del régimen legal.
A. Fajardo
Tecnología de Alicante para almacenar hidrógeno en todo el mundo
Una multinacional comercializa un equipo para acumular gases de alta presión patentado por el grupo de investigación de Diego Cazorla, el único español galardonado por la Asociación Europea del Carbón.
Ana Jover
La nueva calle de rodaje del aeropuerto permitirá gestionar más vuelos en 2028
Aena adjudica unas obras de 13 millones demandadas por las compañías para agilizar la operativa de acceso a la pista de aterrizaje y despegue y que comenzarán a principios del año que viene.
Ramón Pérez
El pescado es cada vez más exclusivo
El consumidor opta en estos meses por las frituras y elaboraciones sencillas, en parte ahuyentado por los altos precios de un producto sobre el que alzan la voz vendedores, restaurantes y clientes
Más información aquí
Ramón Pérez
Stella Maris: el superchalé de Vistahermosa envuelto en miseria
La finca donde estuvo la residencia religiosa, abierta en los setenta y que fue también una guardería, lleva más de un lustro abandonada, ha sido saqueada y supone un malestar a los vecinos de un barrio millonario. Más información aquí
Teresa Domínguez
El ex comisionado de la dana José María Ángel sale del hospital
El hasta hace una semana presidente del PSPV ha tratado de quitarse la vida este viernes en el parking del cementerio de l'Eliana, pero ha sido encontrado a tiempo por una persona que ha llamado al 112. Más información aquí
Kike Calabuig
Un Hércules muy serio vence al Murcia y gana el trofeo Ciudad de Alicante
El conjunto de Rubén Torrecilla sigue de dulce en pretemporada y gracias a un gol de Slavy, que se llevó el MVP, suma tres victorias consecutivas. Más información aquí
- Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de 'rojos' y 'etarras' en la playa de Tabarca
- Ni rojos ni etarras: la curiosa 'norma' de una playa de Alicante
- Quién fue Juan Vidal, el arquitecto de la fachada que pretenden derribar en la calle Segura de Alicante
- Dormir es imposible': así se vive el verano en Carolinas, el barrio con más densidad de población en Alicante
- La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante y La Vila con el segundo premio
- El Colegio de Médicos de Alicante abre diligencias informativas por el cirujano detenido tras la muerte de su padre
- La glorieta de La Isleta de Alicante, con la fuente cerrada y el monumento de Eusebio Sempere deteriorado
- Alicante, con un acceso a oscuras desde hace más de 15 años