Sanidad
El Hospital de Alicante estrena un microscopio robótico puntero para cirugía craneal y único en España
La nueva plataforma de visualización quirúrgica, con una inversión de más de 600.000 euros, mejora la precisión anatómica y permite mayor seguridad y eficacia
El Servicio de Neurocirugía del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante ha incorporado un microscopio quirúrgico de última generación, pionero en España, que marca un salto cualitativo en el campo de la cirugía robótica, concretamente craneal.
El gerente del Departamento, Francisco Soriano, ha destacado que esta innovadora plataforma de visualización quirúrgica ha supuesto una inversión de 661.870 euros y sustituye al anterior microscopio, que carecía de estas prestaciones avanzadas. "El nuevo sistema introduce importantes ventajas en precisión y optimización de los tiempos quirúrgicos, reforzando nuestro compromiso con la innovación tecnológica y la seguridad de los pacientes", ha subrayado.
Por su parte, el jefe del Servicio de Neurocirugía, el doctor Juan Nieto, ha señalado que el microscopio permite realizar cirugía mínimamente invasiva y microcirugía, "intervenciones extremadamente precisas en estructuras muy pequeñas y delicadas del sistema nervioso central, como la resección de tumores cerebrales, cirugía vascular cerebral o procedimientos en médula espinal".
El nuevo aparato permite intervenciones extremadamente precisas en estructuras muy pequeñas y delicadas del sistema nervioso central
El coordinador de la Sección de Neurocirugía Pediátrica, el doctor Víctor Fernández Cornejo, ha resaltado que el nuevo equipo "facilita la visualización detallada de estructuras diminutas y mejora la precisión quirúrgica, al permitir movimientos más complejos, algo esencial en intervenciones que se realizan en regiones anatómicas tan delicadas y en las que resulta fundamental minimizar riesgos".
Tecnología híbrida y visión avanzada
El nuevo microscopio es una plataforma digital híbrida que integra funciones de microscopio y exoscopio con cámara 3D en resolución 4K. Esta tecnología ofrece el máximo nivel de visualización digital, permitiendo identificar con mayor fiabilidad pequeñas referencias anatómicas o variaciones cromáticas en los tejidos.
Además, incorpora un endoscopio para explorar áreas cerebrales de difícil acceso que no pueden visualizarse con microscopios convencionales.
Facilita la visualización detallada de estructuras diminutas y mejora la precisión quirúrgica
Otra de sus prestaciones es un sistema avanzado de fluorescencia que mejora la diferenciación entre tejido tumoral y sano, lo que incrementa el grado de resección de tumores al tiempo que preserva el cerebro sano. También facilita una mejor visualización de vasos cerebrales y medulares respecto a modelos anteriores.
El equipo cuenta con un brazo robotizado que permite programar y memorizar diferentes posiciones durante la cirugía, a las que se puede regresar con solo pulsar un botón. "Esta función agiliza las intervenciones y optimiza el tiempo quirúrgico", ha explicado el doctor Fernández.
Retransmisión y formación médica
El dispositivo ofrece retransmisión en vídeo tridimensional y en alta definición. Lo que ve el cirujano principal puede compartirse en tiempo real con todo el equipo quirúrgico -neurocirujanos, anestesiólogos, neurofisiólogos y personal de Enfermería- mediante gafas 3D o a través de monitores externos. "Esto permite que todo el equipo trabaje de manera más coordinada y aporta seguridad a la intervención", ha detallado el doctor Nieto.
Asimismo, el sistema permite la grabación de vídeo y la captura de imágenes intraoperatorias en tiempo real, una herramienta de gran valor para la formación de residentes, tanto del propio hospital como externos. "Nuestro servicio participa activamente en actividades docentes a nivel nacional e internacional, como cursos de formación de neurocirujanos jóvenes y programas de perfeccionamiento en cirugía del sistema nervioso central", ha añadido Nieto.
El Servicio de Neurocirugía del Hospital Doctor Balmis realiza una media de 1.000 intervenciones quirúrgicas al año, muchas de ellas de alta complejidad.
