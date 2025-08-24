Un paseo peatonal en el que ya no cabe nada

La construcción de la Oficina de Turismo de Alicante fue uno de los primeros proyectos anunciados por el tripartito de izquierdas (PSOE, Guanyar y Compromís) cuando llegó al gobierno local. El edificio, pronto generó una gran polémica por su ubicación: en la explanada del puerto de Alicante, entre el casino y la Puerta del Mar. En aquel momento, la oposición del PP pedía trasladarla y, ya con Luis Barcala en la Alcaldía, se valoró la posibilidad de desmontarla una vez la Generalitat hubiese terminado las obras, para llevarla a otro emplazamiento y «despejar» el espacio, un enclave privilegiado. Sin embargo, tras las elecciones municipales, el bipartito del PP y Ciudadanos (con la entonces vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, al frente de Turismo) descartó la idea por su excesivo coste.

A día de hoy, la conflictiva oficina se mantiene en el mismo punto donde se instaló originalmente, y que hasta esa fecha ocupaba un tiovivo de grandes dimensiones. Sin embargo, aquella idea de que la explanada del puerte funcionase como un espacio abierto y de paseo, cada vez ha ido perdiendo más peso. Al inmueble de promoción para visitantes se han sumado diferentes iniciativas que han copado por completo el espacio peatonal con diversos tipos de negocio.

Puestos del mercado navideño que se han instalado este verano en la zona peatonal. / Héctor Fuentes

Primero fue el quiosco «Samoa», perteneciente al grupo Forty, que ya gestiona otros negocios en la zona como el Béton Brut. Esta explotación hostelera que funciona como bar-cafetería con terraza en la parte de la plaza que se encuentra más próxima a El regreso de Ícaro con su ala de surf , la obra de Esperanza d’Ors popularmente conocida como «la estatua del surfista». El negocio se incluía en el concurso de construcción del restaurante de la isla flotante, que todavía no se ha llevado a cabo.

Dos instalaciones fijas a las que, este verano, se han sumado otras dos. En la parte superior del paseo, se ha instalado un mercadillo estival bajo el nombre «Port d’Alacant Market». Este conjuntos de puestos itinerantes ofrece desde bisutería a juguetes pasando por ropa veraniega y objetos de recuerdo como imanes o bolsas de tela. Mientras que en la Explanada de España el Ayuntamiento ha apostado por la salida de los «hippies» para recuperar el paseo peatonal, en la del puerto ha ocurrido todo lo contrario, con las casetas copando buena parte de los metros disponibles para los peatones.

La última «incorporación» a la zona ha sido una caseta publicitaria para la promoción y venta de una conocida marca de tabaco calentado. El estand se ubica en la parte baja del paseo, a los pies de la Oficina de Turismo y justo antes del acceso al aparcamiento público. En él, se venden tanto dispositivos para esta forma de consumir el tabaco como las recargas de cigarrillos.

Sin embargo, no son los únicos elementos que interfieren con el paseo en la saturada zona. A pocos metros de la explanada, las aceras se encuentran día tras día repletas de tuktuks. Estos pequeños vehículos turísticos, popularizados a raíz de su éxito en países como Tailandia, han crecido exponencialmente en los últimos meses hasta el punto de que el Ayuntamiento anunció la creación de una unidad de la Policía Local para controlar su intromisión en el sector del taxi y, desde la oposición, se ha pedido en diversas ocasiones la elaboración de una ordenanza para su control más exhaustivo.

Pese a ello, estos vehículos campan a sus anchas por el Centro y las zonas más turísticas, mientras han hecho del entorno de la plaza peatonal del puerto su «base» de operaciones, donde captan turistas y clientes, para enfado de los taxistas que denuncian el daño que generan al sector. Un espacio teóricamente peatonal en el que ya no cabe un alfiler.