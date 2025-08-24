Un refugio climático infestado de mosquitos

El ambiente suda a 36 grados a las doce de la mañana. Los vecinos de San Blas buscan la sombra a cada paso y modifican su paseo como si del trazado de un circuito se tratara: en esta acera por la derecha, en ésta por la izquierda. Entre una maraña de edificios y urbanizaciones, camino de la Gran Vía y donde el Puente Rojo se despliega, se distingue el parque Cronista Enrique Cutillas. Desde fuera, un oasis climático donde no entra el sol; desde dentro, un jardín fallido, repleto de mosquitos y abandono municipal.

Los vecinos de San Blas-Santo Domingo lo han dado por perdido, pese a que en su interior la temperatura del suelo baja hasta seis grados en apenas unos metros de separación: 30.5 grados. La proliferación de mosquitos durante todo el año hace inútil la sombra y a los vecinos les es imposible invertir una estancia placentera en un parque que cuenta con columpios, multitud de bancos y máquinas de gimnasia activa. “Está abandonado, no sólo hay mosquitos, también pulgas y chinches y no se puede venir con niños porque el Ayuntamiento no fumiga”, denuncia Encarni López, presidenta de la Asociación de Vecinos El Magro de San Blas.

Cascotes de obra y hojas secas, amontonados en el interior del parque. / HECTOR FUENTES

Los insectos, que en apenas diez minutos de reportaje, hacen una veintena de picaduras a dos de las vecinas que permanecen en el parque para dar testimonio, no son únicamente el problema que tiene el parque. En él se acumulan restos de plásticos, botellas y latas de bebida e incluso cascotes de obras pasadas. “Ha habido hasta neumáticos”, lamenta Mar Carrillo, una de las vecinas de la zona. En los casi 6.000 metros cuadrados que abarca el jardín se amontonan hojas secas en la zona que en su momento fue un césped impecable. “Hace años que desapareció aquel parque, ahora su imagen es bien distinta”, prosigue Encarni López, cuya una de sus denuncias más repetidas sobre el barrio gira en torno a este enclave tan importante.

Una vecina muestra alguna de las picaduras que ha sufrido en el parque durante el reportaje. / HECTOR FUENTES

En esta ola de calor, que ha elevado el termómetro hasta casi los cuarenta grados en Alicante, el refugio climático que es el parque Enrique Cutillas apenas se ha podido usar ni por las mañanas ni por las tardes. “Con bebés o niños pequeños no se puede venir porque son un peligro las picaduras porque no sabes ni de qué son”, cuenta Luna Ruano, una de las vecinas. “Prescindir de un parque con los pocos que tenemos en la ciudad es irresponsable”, denuncia María Llopis, otra vecina de la zona, que pasea a su perro por las inmediaciones del parque canino, ubicado dentro del jardín y sin tanto tránsito de usuarios como debería.

Aun así, sí ha sido un alivio para algunas personas sin hogar, que han decidido protegerse de una sensación térmica superior a cuarenta grados que se aliviaba en buena parte bajo los árboles. Ello ha sido motivo de queja de algunos vecinos. “Cada vez hay más vandalismo, solicitamos más vigilancia policial, ya ha habido más de un altercado y por eso también hemos dejado de entrar”, denuncia Encarni López. “El problema del parque no es la gente que duerme, es la prueba de que existe esta realidad, que hay gente en Alicante que no tiene dónde dormir”, explica Mar Carrillo, que prosigue: “El mejor ejemplo para ver que el parque funciona como aliviadero climático es que la gente que no tiene casa lo elige para soportar el calor; lo que hay que hacer es que se pode, fumigue y podamos estar todos”.

Un hombre duerme en un banco del parque, a la sombra en plena ola de calor. / HECTOR FUENTES

De esta manera, entre protestas y malestar vecinal convive el barrio con su parque, un refugio climático inutilizado que ha sido objeto de denuncias constantes en la última década. Antes de la pandemia los vecinos elevaron la voz por la oscuridad que reinaba en el parque cuando caía la noche. “Sigue pareciendo una jungla, además de no fumigar y no vigilar, no se poda bien y a determinadas horas es una boca de lobo donde solo hay mugre”, sentencia la presidenta de la asociación de vecinos.