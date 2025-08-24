El calor y las nubes protagonizan el domingo en Alicante

El domingo se presenta nublado en toda la provincia de Alicante. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, con una máxima en torno a los 32ºC y una mínima cercana a los 21ºC. El viento soplará de manera suave desde el sureste, contribuyendo a una jornada estable y marcada por el ambiente veraniego.

Una ola de calor de récord

Según la Agencia Estatal de Meteorología, en su perfil de X, esta ola de calor ha sido la más intensa desde que existen registros de temperaturas en España. En los datos que han recopilado, de forma provisional, se observa una anomalía de 4.6ºC que supera los 4.5ºC de julio de 2022.

Noches tropicales y ecuatorianas en la provincia

Al caer la noche, el territorio alicantino al completo, tendrá dificultades para conciliar el sueño con temperaturas superiores a 20ºC, y a 25ºC en el litoral, a altas horas de la mardrugada.

Desde el Sistema de vigilancia de temperaturas extremas en la Comunidad Valenciana aconsejan seguir estas recomendaciones:

Manténgase en lugares frescos, con aire acondicionado o bien ventilado y use ropa ligera.

Hidrátese, evitando bebidas muy azucaradas o alcohólicas y las cenas copiosas.

Preste atención a los síntomas del golpe de calor (T.ª corporal elevada, sudoración, mareos, confusión…).

Vigile especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años.

Riesgo alto de incendios forestales

La Comunidad Valenciana, menos el interior norte de la provincia de Castellón, estará bajo el foco del nivel naranja de preemergencia durante todo el domingo.

El tiempo en Alicante

En la capital, los termómetros oscilarán entre los 23°C de mínima y 32°C de máxima. Cielos nubosos que continuarán en la jornada del lunes y con temperaturas similares.

El tiempo en Elche

Elche se mantendrá hoy con mínimas de 22°C y máximas de 34°C. El día comenzará despejado y se se nublará a partir del mediodía. Para el lunes se espera continuar con esta tendencia con un grado más tanto en las mínimas como en las máximas.

El tiempo en Elda

Las máximas en Elda alcanzarán los 34°C, mientras que las mínimas marcarán 19°C, de las más bajas de la provincia. Se esperan intervalos nubosos durante toda la jornada. El lunes los termómetros estarán en valores similares.

El tiempo en Benidorm

Las temperaturas en Benidorm se mantendrán en mínimas de 24°C y máximas de 30°C. Los cielos permanecerán con nubes durante toda la semana y continuará la tendencia de los termómetros en el municpio para el lunes.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja las mínimas se mantienen en 25°C mientras que las máximas permanecen en los 31°C. Se esperan cielos nublados hasta el miércoles y con temperaturas similares.

El tiempo en Orihuela

Las temperaturas mínimas permanecen en 22°C y las máximas se mantienen en 35°C en el municipio oriolano que presentará intervalos nubosos hasta el miércoles.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy las temperaturas descenderán hasta los 18°C de mínima y los 33°C de máxima. Habrán intervalos nubosos y termómetros con valores similares durante toda la semana que viene.

El tiempo en Dénia

Dénia se mantendrá en mínimas hasta los 22ºC y máximas de 32ºC. Habrán intervalos nubosos y termómetros con valores similares durante toda la semana que viene.