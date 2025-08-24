Una veintena de activistas protestan contra los encierros de "la vaquilla de El Moralet"
Con pancartas, camisetas reivindicativas y megáfonos, los asistentes reclaman la abolición de la tauromaquia
Unas 25 personas se han concentrado este domingo en la partida de El Moralet en Alicante para protestar contra los encierros de "La vaquilla de El Moralet", una cita taurina que se celebra hasta el 31 de agosto en una plaza portátil.
La protesta, convocada por la Asociación Antiespecista Contra el Maltrato Animal de Elche, denunció lo que consideran un espectáculo de sufrimiento para las vaquillas. Con pancartas, camisetas reivindicativas y megáfonos, los asistentes reclamaron la abolición de la tauromaquia y el fin de este tipo de festejos.
Desde la organización subrayaron que "no se trata de tradición, sino de maltrato", e insistieron en la necesidad de fomentar alternativas de ocio sin animales.
