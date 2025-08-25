Alicante cierra sus refugios antiaéreos en plena temporada alta

Los refugios antiáreos de Alicante llevan cerrados todo el mes de agosto. El contrato del servicio de visitas guiadas a estos sitios de memoria histórica concluyó el 31 de julio y el Ayuntamiento apenas ha publicado la licitación del nuevo servicio el 7 de agosto, por lo que no se prevé que vuelvan a abrir sus puertas, por lo menos, hasta bien entrado octubre, una vez se resuelva la nueva contratación.

Alicante es la ciudad de España con más refugios antiáreos de la Guerra Civil. Son un total de 94, aunque solo haya actualmente ocho públicos, recuperados y visitables. Para propios y extraños que desean conocer la historia alicantina, es una sorpresa poco agradable encontrarse con el cartel que lleva desde julio colgado en la web que alberga las rutas ofrecidas: "No se podrán hacer reservas para fechas posteriores al 31 de julio de 2025. Las visitas posteriores a dicha fecha quedarán suspendidas temporalmente hasta que no se haga efectiva la nueva contratación del servicio".

Cartel que anuncia la suspensión del servicio en la web que contiene la información sobre las visitas guiadas a los refugios. / INFORMACIÓN

Por lo tanto, Alicante pasará lo que resta de temporada alta vacacional con estos recursos históricos cerrados para visitantes y locales. Los ocho refugios de la ciudad que han sido recuperados en la última década no están abiertos para visita libre, sino que siempre se ha accedido a ellos mediante visitas concertadas, que en esta última etapa venían realizándose a ritmo de una diaria y dos en fines de semana y festivos desde 2023.

Este retraso administrativo del gobierno municipal se suma a otros que han empañado la atención turística en este verano. En las playas de la ciudad no se empezaron a instalar boyas sino hasta julio, mismo mes en el que llegó el socorrista a la playa de San Gabriel. En El Postiguet y Urbanova los chiringuitos abrieron el 2 de agosto, y en Albufereta aún siguen esperándolo. Ahora la incapacidad para resolver a tiempo las contrataciones ha salpicado también a la memoria histórica, aunque los refugios no dejan de ser también un reclamo turístico.

No es el primer retraso

Más allá del descuido del turismo, cabe recordar que cuatro refugios (General Marvá, Plaza Músico Tordera, Tabacalera y Plaza de Palmeretes) fueron rehabilitados en 2021 con fondos de la Unión Europea, y la normativa contempla que Bruselas pueda exigir el reembolso del dinero si se alteran los objetivos originales por los que se concedió la subvención. Los refugios ya estuvieron cerrados en otras etapas, también por no contar con empresa que gestionase las visitas. El interín más largo fue entre agosto de 2022 y agosto de 2023, mientras se esperó la licitación y puesta en marcha del último contrato.

Por su parte, la Comisión Cívica de Alicante para la recuperación de la Memoria Histórica, ha consulta de este diario, ha fijado la postura de que los refugios están para ser visitados y por tanto es "un disparate que no se pueda por retrasos burocráticos". Vicente Carrasco, portavoz de la comisión, ha recordado que en el pasado han tenido que insistir a la Concejalía de Cultura para la simple dsitribución de guías que la propia comisión elaboró e imprimió. "La sensibilidad de este gobierno municipal con la memoria histórica es nula", asegura Carrasco, y lo lamenta especialmente dada la relevancia histórica de Alicante en la etapa republicana, de la Guerra Civil y bajo la dictadura franquista. Sin embargo, el portavoz declara no sentirse sorprendido, y además argumenta que la situación se debe, entre otras cosas, a que el ejecutivo de Barcala "está condicionado por sus socios de Vox".

Nuevas condiciones

En el pliego de condiciones de la nueva licitación aparecen algunos cambios con respecto al último contrato. Uno de ellos afecta a la frecuencia de visitas, que caen de dos a una diaria en fines de semana y festivos. Otra es que el italiano desplaza al alemán como idiomas que, junto al francés, se valorarán en las ofertas. Además, se sube a 5,5 euros el precio máximo de entrada (hace dos años se fijó en 4,97 y la concesionaria ganadora ofertó 4,72 euros), mientras que el contrato duplica su plazo de vigencia, por lo que pasa a ser de dos años prorrogables por otros dos.

Por otra parte, se incluye en el pliego al refugio de Benalúa Sur, que se habilitó y añadió al servicio a posteriori de la firma del contrato anterior. Igualmente, cualquier otro refugio que sea habilitado en los años de vigencia se añadirán al servicio.