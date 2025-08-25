Un solo alicantino plantará en Especial en las Hogueras de 2026

Polígon de Sant Blai, la única de las comisiones que actualmente integran Especial que faltaba por anunciar su artista para 2026, despeja la incógnita. La hoguera confía de nuevo en un constructor alicantino, tras desvincularse de Fran Santonja, y evita así que la máxima categoría no cuente con ningún autor local.

Después de que la obra "Ayer, hoy y mañana", de Arte Efímero, quedase en décima posición el pasado año, Polígon de Sant Blai anunció un cambio de aires, buscando un nuevo artista para su monumento adulto. Finalmente, según han anunciado desde la comisión, el alicantino Javier Gómez Morollón será el encargado de plantar en 2026.

De esta manera y, a la espera de confirmar si se mantienen las mismas comisiones en Especial en la próxima edición de las Hogueras, la máxima categoría contará únicamente con un autor de la "terreta".

¿Acento alicantino?

Los distintos anuncios llevados a cabo por las comisiones de Especial han puesto de manifiesto que nueve de las diez comisiones que integran actualmente la categoría se han declinado por constructores de fuera de Alicante.

Listado de hogueras y artistas en Categoría Especial para 2026 Baver-Els antigons - Paco Torres con diseño de Paco Camallonga. (Renueva)

- Paco Torres con diseño de Paco Camallonga. (Renueva) Sèneca-Autobusos - José Gallego y Toni Pérez. (Renueva)

- José Gallego y Toni Pérez. (Renueva) Diputació-Renfe - David Sánchez Llongo con diseño de Paco López. (Renueva)

- David Sánchez Llongo con diseño de Paco López. (Renueva) Florida Portazgo - Josué Beitia

- Josué Beitia La Ceràmica - Palacio i Serra Artesans SL. (Renueva)

- Palacio i Serra Artesans SL. (Renueva) Sagrada Familia - Pere Baenas. (Renueva)

- Pere Baenas. (Renueva) Port d'Alacant - Vicente Torres y José Enrique Giménez

- Vicente Torres y José Enrique Giménez Carolinas Altas - Luis Espinosa

- Luis Espinosa Florida-Plaça de la Vinya - Loren Fandos

- Loren Fandos Polígon de Sant Blai - Javier Gómez Morollón

En los últimos dos años, el único artista alicantino que "sobrevivía" en Especial era Fran Santonja (Arte Efímero), que cosechó un tercer puesto con Polígon de Sant Blai en 2024 y se ha desvinculado de la hoguera este 2025 tras su décima posición.

Precisamente, Polígon de Sant Blai es de nuevo la única comisión de Especial que confiará en un constructor local para el próximo año, por lo que impide que las Hogueras pierdan por completo el acento alicantino, algo que no ha ocurrido nunca en la historia de la Fiesta.