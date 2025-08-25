Amanecer despierto en la playa de El Postiguet, en Alicante

Alrededor de las 7 de la mañana de un día cualquiera de agosto la playa de El Postiguet comienza a recibir gente. Aunque a cuentagotas en un principio, conforme pasan los minutos el aforo se va ampliando, al mismo ritmo que la luz solar se intensifica. La congregación, de hecho, coincide con el amanecer, el momento del nacimiento del día que desde este arenal se contempla observando la elevación del sol con la mirada fijada en el cabo de la Huerta.

La imagen no sólo refleja el instante más fotografiado de la mañana. También evidencia una tendencia: los asistentes son cada vez más numerosos. Entre semana, los sábados y los domingos, personas de todo origen y condición visitan esta playa a primera hora. Desde el espigón de El Cocó hasta el final de la playa, en el agua o en la arena, para hacer deporte o simplemente para mirar, son muchas los visitantes que comparten el momento.

Bañistas en El Postiguet a primera hora. / Pilar Cortés

Una de las más fieles a esta cita es Leticia Berná, que corre todos los días por la playa excepto “los fines de semana, porque es más peligroso” debido a la presencia de gente. Según explica esta vecina de Alicante, después de años frecuentando la zona a primera hora, "la acumulación de personas jóvenes en la zona del paseo” acostumbra a “interrumpir el paso”, aunque afirma haber notado "el refuerzo de la seguridad" en las últimas semanas.

Ello le invita a correr por la arena, excepto cuando se acumula más gente los sábados y los domingos. Según Berná, “ver amanecer es más bonito desde la regeneración de El Cocó”.

Precisamente, en el espigón recientemente estrenado en la última parte de El Postiguet se concentran algunos de los visitantes, pese a las advertencias por el peligro de pasar entre las rocas. Cerca de esta construcción, que se introduce en el mar, otras personas practican yoga y otros ejercicios, tanto de relajación como más activos. También es muy común la presencia de jóvenes tomando fotos del amanecer, especialmente entre turistas. Sara Slavkovic, turista procedente de Belgrado (Serbia), comenta que “es la primera vez” que viene, y “no se lo ha pensado a la hora de fotografiar” el momento, “ante un mar tranquilo y bonito”, dice después de haberse bañado junto a una amiga.

Personas practicando ejercicio en El Postiguet a primera hora de la mañana. / Pilar Cortés

Un vecino alicantino de 87 años, Francisco García, confirma que ve "más gente en la playa" que cuando él empezó a visitarla para hacer deporte a primera hora, hace unas dos décadas. “Nadar es lo que me mantiene joven”, explica, matizando que “antes, cuando venía aquí no había nadie”.

Evitar horas centrales

La elevada asistencia en las primeras horas del día obedece, también a la enorme afluencia de gente en las horas más centrales. Este fenómeno, junto al calor que aumenta, anima a muchos visitantes a disfrutar de la playa coincidiendo con el amanecer.

Miguel Enache, que ha acudido a Alicante con su familia desde Madrid para pasar unos días en un hotel, disfruta del “agua caliente de la playa” y de la ciudad en general. “Queríamos conocer Alicante y también sus playas. Sabemos que temprano hay mucha menos gente y por eso hemos venido”, dice junto a su pareja y sus dos hijos.

Otra persona que aprovecha las mañanas desde el primer momento es Elmehdi Zangui, turista marroquí residente en Francia, que ha estado acudiendo a El Postiguet durante sus diez días de vacaciones en Alicante. “Siempre vengo a las 7 de la mañana y he venido todos los días”. Para él, “la mejor hora es entre las 7 y las 10 de la mañana, más tarde todo se complica porque viene mucha gente y no se disfruta igual”, afirma, antes de decir también que “la mejor temperatura del agua es la que hay a estas horas”.

Este turista ha visitado Alicante “por su playa, por la calidad del agua y porque es una ciudad pequeña, fácil, que me ha gustado mucho y donde tienes muchas cosas para ver y para comer”.

Paseantes en la playa de El Postiguet a primera hora de la mañana. / Pilar Cortés

También disfrutan de la playa desde primera hora del día María García y sus amigas, que se van incorporando de manera paulatina conforme avanza la jornada. García, que vive en Alicante, es la primera en llegar, explica que “le gusta ver el sol y el cielo de color rojo”.

Precisamente, gracias a esta práctica llevada a cabo durante “muchos años”, ella y su grupo de amigas (cada una de un barrio distinto de Alicante), que se conocieron en la misma playa, se reúnen a diario “desde antes de Hogueras hasta el día del Pilar”, el 12 de octubre, porque “nos gusta el sitio, tomar el sol y hablar”.

La costumbre de acudir en compañía la mantiene también Lauren Ortega, vecina de Alicante, que afirma venir “todos los días que puede, también incluso en invierno para ver el amanecer, que es muy bonito”. A Ortega le gusta más visitar la playa de San Juan, pero la de El Postiguet “es más cercana y accesible, tiene servicios, aunque más tarde se masifica demasiado”.

Esta alicantina de origen venezolano explica, también, que a menudo corre por esta playa céntrica, que la considera “perfecta” para ver amanecer. “Para pasar el día hay otras playas más cómodas”, afirma, refiriéndose a la acumulación de gente.

Conforme concluye el amanecer y el calor se apodera de la zona, El Postiguet recupera su imagen más generalizada. Los deportistas disminuyen, los bañistas se multiplican y los comercios de alrededor inician su jornada. Se acercan las horas centrales del día, las de más asistencia en la playa, tras un primer momento del que cada vez disfruta más gente.