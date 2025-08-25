El Ayuntamiento de Alicante exigió en 2022 al Gobierno la iluminación del acceso sur desde la autovía

El Ayuntamiento de Alicante solicitó al Ministerio de Transportes que iluminara la autovía A-31 en el acceso sur de la ciudad, que lleva más de una década a oscuras. Lo hizo hasta en dos ocasiones, en el año 2022, sin que dicha petición haya sido atendida por el Gobierno, pese a las reivindicaciones vecinales.

En aquel momento, la Concejalía de Urbanismo advirtió de la "alta densidad de tráfico" que soporta el tramo que desemboca en la rotonda entre el puerto y la calle México, que separa los barrios de Babel y San Gabriel. El departamento que entonces dirigía Adrián Santos Pérez (Ciudadanos) apreciaba "necesario mejorar la seguridad de esta vía", por lo que reclamaba "la puesta en marcha de iluminación" en dicho trazado.

El entonces concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, solicitó en un escrito "que se levanten las restricciones impuestas, para tener un acceso con las máximas garantías de seguridad"

En este sentido, el Consistorio solicitó a la Unidad de Carreteras del Estado en Alicante que, de forma previa a los trámites administrativos necesarios para recuperar la iluminación, se levantase la restricción impuesta para reducir el consumo de energía en las instalaciones públicas.

"Apagón" programado

Desde hace más de una década, el tramo permanece apagado cada noche por ahorro energético, pese a su cercanía a zonas residenciales. Tras la crisis económica mundial de 2008, el Gobierno de España decidió suprimir la iluminación en los tramos urbanos de las autovías españolas. Entre ellos se encontraba la entrada sur de la ciudad, pese a que está completamente insertada en la trama urbana.

Desde entonces, los vecinos advierten de la inseguridad que supone, dada su cercanía a la zona de viviendas, y piden a las administraciones que se pongan de acuerdo para poder dar una solución definitiva al problema, que se ha agravado con el tiempo. Y es que, pese a que en un primer momento las farolas únicamente se apagaron, con el paso de los años se fueron sucediendo los actos vandálicos. En poco tiempo, el cableado desapareció por completo, dejando la instalación inservible.

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales del Sur de Alicante, su presidente, Lorenzo Pérez, advirtió de la peligrosidad que representa este punto si permanece a oscuras. "Se pasa de circular a 120 kilómetros por hora a parar prácticamente en seco en el semáforo de una rotonda dentro de la ciudad", señaló a INFORMACIÓN.

El presidente del colectivo de residentes aseguró que estos se han puesto en contacto tanto con el Consistorio alicantino como con el Ministerio de Transportes en repetidas ocasiones. Sin embargo, afirmó que la cartera que dirige Óscar Puente les respondió que el espacio objeto del conflicto fue desafectado, por lo que el terreno pasó a ser de titularidad municipal. Sin embargo, aseguró también que, desde el gobierno local, añadieron que los elementos de iluminación siguen siendo propiedad del Estado, lo que genera un conflicto burocrático que dilapida en el tiempo cualquier procedimiento para resolver el problema.

En cualquier caso, el ejecutivo municipal envió en 2022 (con el bipartito del PP y Ciudadanos al frente del Ayuntamiento) hasta dos comunicaciones con el objetivo de poder alcanzar una solución en el tiempo en que se desarrollaban los trámites administrativos. Peticiones que, según fuentes cercanas a dicho gobierno local, nunca fueron atendidas por Transportes. Este diario ha consultado al ministerio sobre dichos documentos y la ausencia de solución al "apagón", sin que el departamento haya respondido.