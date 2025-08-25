El Ayuntamiento de Alicante realiza obras en la Rambla por el mal estado del asfalto

La acumulación de grietas, baches y agujeros en la Rambla de Alicante ha hecho reaccionar al Ayuntamiento. Según han anunciado desde la máxima institución municipal, el tramo que va de la avenida Alfonso X el Sabio a la calle Duque de Zaragoza, incluyendo la entrada al parking de San Cristóbal, será reformado durante este mes, aunque “sin necesidad de cortar el tráfico”.

De estas obras, que han comenzado este lunes, se encarga la Concejalía de Infraestructuras (liderada por la edil Cristina García, del PP) en coordinación con el área de Tráfico y “se irán ejecutando por fases”. Según han informado, el acceso del parking de San Cristóbal continuará habilitado.

La misma concejala ha defendido que estas obras son “necesarias” para “arreglar y reforzar la calzada del tramo final de la Rambla, donde se habían producido desperfectos debido al tránsito de vehículos”.

Durante el desarrollo de las obras, según informan desde el Ayuntamiento, “tanto el transporte público como los vehículos privados compartirán un carril de circulación, mientras que en el otro se efectuarán los trabajos que disponen de la señalización e indicaciones oportunas”. Los trabajos se realizarán entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde.

Una calzada céntrica y problemática

La Rambla, una de las calles más transitadas de Alicante y congestionadas debido a su elevado tráfico, presenta desde hace meses baches, grietas y socavones que condicionan la conducción tanto de coches, taxis, autobuses y motocicletas como de vehículos no motorizados. A esto se suma la borrosidad de las líneas de los carriles, pese a haber sido repintadas antes de verano.

El cruce con el Portal de Elche; el giro hacia la calle Gerona; un tramo de unos 15 metros a continuación de dicho giro; la zona con alcantarillado frente al quiosco de prensa a la altura del número 34; varios puntos junto al paso de peatones de Cándida Jimeno Gargallo, la curva en la intersección con Duque de Zaragoza; el paso por Pintor Sorolla... En torno a una decena de puntos de la Rambla de Méndez Núñez presentan desperfectos en la calzada, algunos de ellos de tamaño considerable y desde hace tiempo. De hecho, la tapa de alcantarillado situada en el cruce peatonal junto a Alfonso el Sabio, hundida más de 20 centímetros en el firme, llegó a estar vallada de forma provisional durante más de un mes. Ahora, el cerco de seguridad ha desaparecido, pero el riesgo sigue latente.

El asfalto de la Rambla de Alicante, en mal estado. / Héctor Fuentes / HECTOR FUENTES

Otro de los problemas procede de la pintura borrosa que delimita los carriles. Aunque a finales de 2023 se había resuelto este desperfecto, tras una serie de cambios en el tráfico la calzada quedó con un único carril en sentido de bajada y tres de subida, dos de ellos destinados solamente a autobuses y taxis.

Estos carriles restringidos están también vigilados a través de cámaras de tráfico, por lo que algunos conductores han recibido multas al introducirse en zona de conducción equivocada. Según denunciaron diversos afectados a INFORMACIÓN, los carriles de subida y de bajada se confunden y el brillo de la luz del sol, a su vez, saca a relucir las marcas viales anteriores, llegando así a despistar a los conductores. Pese a que el Ayuntamiento repintó estas delimitaciones en diciembre de 2023, éstas se han vuelto a difuminar.

Al margen de estas deficiencias, también se han convertido en habituales los atascos en el tramo final de la avenida, junto a la Explanada. Tras la construcción de la nueva plaza peatonal entre ambos espacios, se eliminó el fondo de saco en el que realizaban el giro los autobuses. Ahora, transporte público, vehículos privados y camiones de reparto comparten el único carril disponible en la calle San Fernando, ya que el otro se encuentra habitualmente ocupado por vehículos detenidos, al servir supuestamente en un horario restringido como zona de carga y descarga para los negocios hosteleros.

De esta forma, contando además con la existencia de varios pasos peatonales a lo largo de la calle San Fernando y de un semáforo en su conexión con la Puerta del Mar, los embotellamientos se suceden día tras día, especialmente en horas punta.