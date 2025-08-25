Cortes en ocho calles de Alicante por obras durante las próximas dos semanas

El tráfico de Alicante se verá limitado en diversas zonas hasta el 8 de septiembre. Es lo que ha anunciado el Ayuntamiento, que ha informado de diversos cortes por diferentes motivos hasta en ocho calzadas diferentes.

En primer lugar, desde el consistorio han instalado un dispositivo especial de tráfico debido a las obras de prolongación de la red de agua regenerada que está llevando a cabo Aguas de Alicante. El motivo de estas reformas es la habilitación de riego de parques y jardines en la Vía Parque, entre la avenida Jaime I (en el límite entre los barrios de Tómbola y Los Ángeles) y el parque de Juan Pablo II, en el PAU 1.

Estas obras se desarrollan desde este lunes 25 de agosto y se alargarán hasta el viernes 5 de septiembre. Desde la máxima institución municipal informan que los trabajos se harán en dos fases. En primer lugar habrá cortes al tráfico en el cruce que habilita el giro hacia la avenida Jaime I o hacia la calle Fiestas Populares y Tradicionales. Posteriormente, se hará lo propio en el cruce que afecta al ramal que une el tramo en bulevar, con dos carriles por sentido de avenida Jaime I con su prolongación hacia la otra calle citada, que sólo dispone de un carril por sentido.

Según ha explicado el concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan (PP), la intención es que las obras para prolongar la red de agua regenerada “finalicen antes del inicio del curso escolar para evitar una mayor afectación al tráfico”. A su vez, el edil ha “recomendado” a los conductores “tener presentes estas obras”, ya que tienen lugar “en una de las vías de entrada y salida de la ciudad” y se concentran, a su vez, en las inmediaciones de Rabasa con grandes superficies comerciales, el recinto habilitado para los conciertos y el acceso al campus de la Universidad de Alicante.

Con la finalidad de orientar a los conductores durante el desarrollo de las obras, se ha colocado señalización para advertir de estos trabajos y se indican, también, itinerarios alternativos, que incluyen preavisos en la calle Judoka José Alberto Valverde (barrio de San Agustín) en la fase 1 y Pilar de la Horadada (Rabasa) en la fase 2.

Más obras

Por otra parte, desde la Concejalía citada han informado de obras previstas para que comiencen el jueves 28 de agosto en la glorieta Reino Unido, ante la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea). Estos trabajos forzarán la reducción de un carril de circulación en esta carretera.

Otra de las zonas afectadas por las obras será el centro de Alicante, donde se prevé el corte de la calle Calderón de la Barca para el desmontaje de una grúa el domingo 31 de agosto. Esto obligará a desviar el tráfico por las calles de Manuel Antón, del Pintor Velázquez y Balmes, todas alrededor del Mercado Central, que verán cambiados los sentidos de la circulación. De la calle Calderón de la Barca se desviarán, también, las líneas de autobús, y entre el 1 y el 8 de septiembre se reducirá el tráfico a un carril en esta vía por obras de saneamiento.

Por último, cabe recordar también que continúan las obras en la calle Vázquez de Mella y colindantes (Carolinas Bajas), la instalación de paneles fonoabsorbentes en la avenida de Dénia y los trabajos acometidos por Aguas de Alicante en la avenida dedicada al Alcalde Lorenzo Carbonell, entre los barrios de Babel y la Florida.