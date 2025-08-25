Costas adjudica un contrato para garantizar el seguimiento ambiental de las obras del Proyecto de Restauración Ecológica de Agua Amarga

El “proyecto de restauración ecológica del tramo costero del saladar de Aguamarga” de Alicante sigue cogiendo forma. Después de que a finales de julio la Dirección General de Costas, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica (presidido por Sara Aagesen, del PSOE) adjudicara las obras a la empresa murciana Eneas, ahora la misma entidad ha confirmado la contratación de Typsa, empresa con domicilio fiscal en Madrid, para la “prestación de asistencia técnica en materia de seguridad y salud y seguimiento ambiental durante la ejecución de las obras”.

En concreto, este proyecto persigue, según detalla el Ministerio en su propio plan, “el acondicionamiento del frente litoral con el fin de favorecer la protección y conservación medioambiental de la costa, así como el uso y disfrute por los ciudadanos”. Y se lleva a cabo dado que, explican desde la institución, la zona intervenida es “una franja costera sometida a una fuerte presión antrópica situada en el extremo sur del término municipal de Alicante”.

La zona comprendida en el proyecto se ubica entre la cala de los Borrachos y el límite norte de Urbanova. Al oeste limita con el saladar de Agua Amarga y la carretera de Urbanova, y al este con la playa de Agua Amarga.

Intervención

Con la finalidad de regenerar el litoral, este proyecto se desarrollará desde septiembre en una zona que hasta hace poco sirvió como zona de aparcamiento para caravanas. La degradación dunar registrada y el valor ambiental y ecológico del terreno a preservar han motivado a Costas a intervenir tras la degradación de la zona debido al “tránsito peatonal y al escaso mantenimiento”.

Sin embargo, se considera que la situación es “reversible” si se aplican las medidas adecuadas con labores de recuperación de suelos, morfología y vegetación adecuada.

El Ayuntamiento de Alicante, por su parte, se encargará de la instalación de vallas de madera y cartelería informativa, así como de estructuras de contención por parte de la Concejalía de Infraestructuras, liderada por Cristina García (PP), tal como se aprobó el pasado mes de abril en Junta de Gobierno.

En cuanto a Costas, la Dirección General dependiente del Ministerio llevará a cabo obras de limpieza y ordenación de espacios para peatones y aparcamiento. Las claves serán la rehabilitación de la gola de entrada a la antigua explotación salinera, donde se plantea llevar a cabo una limpieza y desescombro, reconstruir el muro de mampostería de la gola y, en definitiva, intentar restituir estéticamente este vestigio a su estado original, acondicionando la zona cercana para crear un espacio en el que se dé a conocer, mediante elementos divulgativos, el funcionamiento de una salina y de la posible biodiversidad.

También se vallará el área dunar y se eliminará la vegetación no autóctona, además de demoler la rampa de hormigón actual, así como las obras de fábrica que la acompañan, descompactándose el terreno que hay alrededor. Por último, se prevé el desmontaje del espigón norte que protege esta rampa, y se mantendrá la parte sumergida y semisumergida del espigón sur, cosa que favorecerá la recuperación de la playa, según los cálculos de Costas, que también eliminará los restos de edificaciones existentes y elementos de antiguas infraestructuras en desuso.