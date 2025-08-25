Desiertas 250 plazas de profesor de Secundaria en la provincia de Alicante

Un total de 250 plazas de profesor de Secundaria de la Comunidad Valenciana se han quedado desiertas tras las oposiciones o lo que es lo mismo, el 15 % de las nuevas plazas de docente estarán ocupadas por interinos el próximo curso como consecuencia del notable número de suspensos que dejaron las pruebas celebradas el pasado junio, amenazadas con verse bloqueadas por la huelga que anunciaron los tribunales. A nivel nacional, los resultados han sido aún peor. Una de cada cuatro plazas convocadas se han quedado sin cubrir.

Los principales sindicatos que representan al profesorado insisten en la necesidad de cambiar el formato para ser funcionario en el ámbito de la enseñanza con el objetivo de reducir la elevada temporalidad.

En detalle, la Conselleria de Educación ofertó 1.607 plazas para Secundaria, sectores singulares de Formación Profesional (FP), Escuela Oficial de Idiomas (EOI), Música, Artes escénicas, Plásticas y Diseño. Durante el proceso selectivo, aprobaron la primera prueba 2.646 personas (934 de Alicante, 229 de Castellón y 1.483 de Valencia) y la segunda prueba fue superada por 2.121 aspirantes (767 de Alicante, 198 de Castellón y 1.156 de Valencia), según los datos aportados por el departamento de José Antonio Rovira.

Así, las personas seleccionadas en este proceso selectivo han sido un total de 1.357 (501 de Alicante), 104 de Castellón y 752 de Valencia).

Valenciano y Lengua

Según un estudio elaborado por el sindicato mayoritario de la enseñanza pública, el Stepv, que eleva al 17 % el porcentaje de plazas desiertas (267 plazas), la especialidad de Lengua y Literatura Valenciana es la más afectada por los suspensos, con 53 plazas desiertas. Le siguen Lengua Castellana y Literatura (36), Sistemas y Aplicaciones Informáticas (31), Informática (27) y Matemáticas (22).

A esto se suma que los institutos llevan en los últimos años acusando la falta de profesores especializados en estas asignaturas por la fuga de matemáticos e informáticos a la banca, las consultorías e industria farmacéutica debido a la alta demanda de expertos en datos. El pasado curso llegaron a estar 570 matemáticos desactivados de la bolsa de Educación.

Repensar el modelo

Ante la realidad que se ha producido este año, con un porcentaje de suspensos superior al de los anteriores, Stepv ha recordado que lleva tiempo reclamando a Educación otro sistema de ingreso a la función pública porque el sistema de concurso oposición actual "es del siglo XIX, es memorístico, subjetivo y no demuestra al final que el que se presenta sepa impartir clase. Habría que cambiar el sistema", indica su portavoz, Marc Candela.

En la misma línea, desde UGT plantean una "flexibilización del sistema de oposiciones, asumiendo como ordinario los sistemas extraordinarios y excepcionales que se han utilizado para reducir la temporalidad del sistema educativo valenciano, con prueba única, sin partes eliminatoria y mayor valoración de la experiencia docente". Javier González Zurita, responsable de Enseñanza Pública de UGT Servicios Públicos PV, recuerda que ello "no deja de ser una obligación legal para llegar al porcentaje de temporalidad exigible por la UE, del 8%".

Desde el sindicato CSIF, su presidente, Mario Gutiérrez, ha denunciado el hecho de que "una cuarta parte de las plazas a oposiciones hayan quedado desiertas por sí solo es grave". Al hilo, ha criticado que la Administración "no ha cumplido con la promesa de tener un estatuto docente, lo que mejoraría y modernizaría el sistema de acceso a la función pública del cuerpo de profesores, consolidaría las condiciones laborales previas al 2010 y aportaría un reconocimiento retributivo acorde a la titulación que tiene el colectivo docente".

El Ministerio de Educación ha reconocido que el sistema estaba anticuado y anunció hace tres años su intención de renovarlo como parte de una gran reforma para la profesión docente. La negociación de esa reforma, iniciada a comienzos de año, avanza con lentitud.

La alta tasa de plazas vacantes podría tener varias causas. Una de ellas es que entre 2021 y 2024 se estabilizaron alrededor de 100.000 docentes interinos en puestos fijos. El actual formato de las pruebas favorece a quienes ya tienen práctica, no necesariamente en la enseñanza, sino en haberse presentado varias veces a los ejercicios, para superar los procesos. Y el hecho de que muchos interinos hayan conseguido plaza en los últimos años ha reducido la proporción de los que se han presentado con experiencia previa en anteriores convocatorias.

En esta línea, miembros de tribunales apuntaron a la notable presencia de gente muy joven, recién salida de la universidad, en las pruebas de este año, gente que, además, inició sus estudios coincidiendo con el estallido de la pandemia.