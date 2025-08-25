Detenido por matar a su vecino atropellándole en una partida rural de Alicante tras una discusión

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por matar a su vecino atropellándole en una partida rural de Alicante, con el que tenía un conflicto por la delimitación de las dos fincas, según ha confirmado este diario en fuentes judiciales. Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la tarde en la partida de El Moralet de Alicante donde se estaban celebrando las fiestas y prácticamente todo el vecindario se encontraba viendo las vaquillas.

El presunto agresor y la víctima habían tenido una discusión, una más en los tres años de conflicto vecinal. Cuando la víctima salió de la finca, una furgoneta que estaba estacionada frente a la puerta, le arrolló en cuanto salió por la puerta saliendo despedido a varios metros de distancia. Los servicios sanitarios no pudieron reanimarlo y solo pudieron certificar la defunción. La investigación ha corrido a cargo de la Guardia Civil que ha procedido a la detención del presunto autor del homicidio, que ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Alicante, donde se ha decretado el ingreso en prisión por un delito de homicidio.

La víctima es un hombre de origen ecuatoriano y nacionalizado como español de 37 años de edad. Él y su agresor mantenían una larga enemistad a cuenta de un conflicto sobre los límites de los lindes de las dos propiedades en las que residían. De hecho, entre ambos existía un amplio historial de denuncias previas a cuenta de este conflicto. Todas estas denuncias han sido aportadas por la familia del fallecido en el juzgado de guardia. El presunto autor del atropello mortal aseguró a los agentes en los momentos inmediatamente posteriores a los hechos que se había equivocado accidentalmente al poner la marcha y que la furgoneta salió disparada en lugar de ir marcha atrás como él pretendía. Sin embargo, en el juzgado ha optado por guardar silencio y se ha cogido a su derecho a no declarar.

Entre las dos familias, la del fallecido y la del presunto homicida, se han registrado momentos de tensión que han obligado a la Guardia Civil a desalojarles de las instalaciones judiciales. El incidente se ha producido en el momento en que el detenido subía desde los calabozos para declarar ante la juez. Los familiares del fallecido han empezado a increparle gritándole "asesino", mientras los familiares del detenido le decían "David, te queremos". A continuación han empezado a insultarse los unos a los otros y la Guardia Civil les ha expulsado de la sede judicial.