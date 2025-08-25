La horchata y el mantecado resisten al exotismo del Dubái

Tan veraniega como una toalla estirada en la playa, la horchata mantiene el pulso a las modas como la reina del verano. Este año lo ha hecho cediendo terreno al helado Dubái, la fulgurante irrupción de un producto popularizado en redes sociales a nivel nacional y que fusiona la tradición occidental del chocolate con la oriental del pistacho y de un crujiente llamado kadayif.

En esa dualidad de solera y modernidad se han movido este verano unas heladerías alicantinas que, de manera diversa, acentúan su estilo. Unas optan por mantener la esencia de sus fundadores, sin productos nuevos y con la receta de siempre, sosteniendo en su carta helados clásicos de una ciudad que muda de piel a ritmo vertiginoso. Otras apuestan por sabores nuevos, abriendo el abanico a gustos modernos y llegados de todas las latitudes. Las célebres temporadas de las horchaterías son también un debate, las hay quienes todavía mantienen esa hoja de ruta, si bien estirando las fechas por el incesante calor, pero otras -a veces convertidas también en cafeterías- ya han elegido abrir todo el año, incluso incluyendo la horchata y los helados.

Horchata, limón granizado, agua cebada y mantecado, productos estrella en la horchatería Sirvent de Benalúa. / Héctor Fuentes

Bien en unas, bien en otras, el cliente coincide. El mantecado, la horchata y el limón granizado son apuestas seguras. Se prepara en gran cantidad porque se va a vender. Así lo explica Juan Ramón Navas, quien junto a su mujer, Rosa María Sirvent, está al mando de la horchatería Sirvent, en Benalúa: “Hacemos unos 60 litros de horchata al día, eso no falla nunca y esa cantidad en fechas como las Hogueras se duplica”. El establecimiento permanece abierto desde los años setenta y presume de no haber variado un ápice su carta, ni la manera de prepararla, ni tampoco los azulejos del interior que le dan un carácter singular. “Lo hacemos todo con las fórmulas de toda la vida, por ejemplo el mantecado con buena leche de vaquería, canela, ralladura de limón que preparamos nosotros y yema de huevo”, confiesa el propietario. Entre sus productos se pueden encontrar coyotes, clásicos helados de mantecado y chocolate -o de turrón- y las barras de helado que tan bien visten entre bollos o galletas. “Vienen de toda la ciudad a por ellas”, cuentan.

Sobre esa receta de toda la vida, y sobre aquellos que venden como artesano helados que no lo son, también se debate. «Aquí no usamos ni colorantes ni potenciadores», explican desde Benalúa. «Es complicado controlarlo, ahora usan más la palabra natural que la de artesano, pero muchas veces es más un show, lo preparan delante del cliente pero en realidad sólo lo mantecan», cuentan desde La Ibense, a espaldas del Teatro Principal y donde se agolpa la gente en sus mesas. La horchatería fue abierta por Luis Gisbert, abuelo de la actual propietaria en los años sesenta.

El comercio, que abre todo el año, es por su ubicación sitio de paso de infinidad de turistas, pero también por vecinos de la zona. Son un ejemplo exitoso de la combinación de intereses de mayores y jóvenes, de alicantinos y foráneos, siempre de manera artesanal. “Estamos desbordados porque queremos adaptarnos a los gustos de los nuevos clientes”, explica Pedro Coloma, responsable del negocio. “Se vende mucho helado de mantecado y de turrón de Xixona y luego las clásicas bebidas como la horchata -unos 1.200 litros semanales- o el limón”, prosigue. Este verano han estrenado con éxito el sabor de Dinosaurios, como una conocida galleta, y reconocen que cada producto tiene un target comercial. “Los jóvenes piden los nuevos sabores, como la fruta de la pasión o el cheesecake con dulce de leche”, cuenta Loli Martínez, una de las trabajadoras.

Una clienta pide un helado en La Ibense. / HECTOR FUENTES

Otro comercio artesano, con el obrador tras el negocio, es el Xixonenc de la calle Pinoso, en Carolinas, donde confirman que sus productos estrella son los mismos que en las anteriores. También la horchatería Sirvent de San Blas, donde todavía suena el valencià tras el mostrador.

Sabores en peligro de extinción

Productos como el agua cebada, “la sivaeta”, repite Juan Ramón Navas, resiste otro año más, aunque con un público mucho más reducido. “Principalmente personas mayores que recuerdan ese sabor de toda la vida”, matiza Coloma. Algunos van desapareciendo paulatinamente de las cartas, como el helado de naranja o el mandarina. “Hace falta espacio en la cámara y si no se consume mucho”, se escuda Coloma, que tienen el obrador en el Pla de la Vallonga.

Agua cebada en la horchatería Sirvent. / HECTOR FUENTES

Pese a su popularidad, el helado Dubái no se puede consumir en ninguna de los cuatro establecimientos anteriores. Algunos supermercados sí han aprovechado el tirón y, aunque con otro nombre, venden con éxito un sucedáneo del popularísimo producto venido de Oriente Medio que ha seducido a multitud de clientes. El Dubái si ha triunfado en las heladerías Masiá, en San Vicente del Raspeig, cuyo propietario, Mario Masiá, es también presidente de la Asociación Nacional de los Heladeros Artesanos (Anhcea). Elabora cada día entre dos y tres cubetas de este sabor, es decir hasta 15 litros, por lo que lo sitúa como el más vendido, “sólo por detrás del de turrón de Xixona”. Aun así, va con pies de plomo y sostiene que estas modas de sabores “suelen durar poco”.

El heladero Mario Masiá muestra el helado sabor chocolate Dubái, la sensación del verano. / PILAR CORTES

La conocida Horchatería Azul, de la calle Calderón de la Barca, sí se ha sumado a la ola, pero sin demasiado éxito: “Aquí la gente que viene normalmente busca la horchata y sabores tradicionales”. "La clave es darle vueltas a los sabores de toda la vida, si haces uno nuevo al que el paladar del cliente no está acostumbrado, fracasarás. Al fin y al cabo, el Dubái no es más que una mezcla de chocolate, pistacho y un crujiente", apunta Masiá.