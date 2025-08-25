Un sindicato denuncia la falta de aparatos para realizar test antidroga en la Policía Local de Alicante

El Sindicato de Trabajadores de la Policía Local (SITAP) ha denunciado la carencia de dispositivos para realizar los test de detección de drogas en la conducción por parte de los agentes de la unidad de Policía Judicial de Tráfico en Alicante. Según señalan, esta situación compromete la seguridad vial en la ciudad, especialmente en época estival, cuando aumenta el consumo de estupefacientes entre conductores.

“Una vez más, la falta de planificación y previsión merma el trabajo diario de los policías, que se ven obligados a recurrir a alternativas legales para evitar que personas que conducen bajo los efectos de drogas pongan en jaque la seguridad de Alicante”, lamenta el sindicato.

SITAP alerta de que esta carencia no solo afecta a los controles rutinarios, sino también a siniestros viales y a infracciones graves, donde los indicios de consumo de drogas en los conductores quedan sin sanción al no poder practicarse las pruebas obligatorias.

La organización sindical denuncia una situación de “dejadez y desidia” por parte de los responsables municipales y reclama que se depuren responsabilidades. “Sorprende la voluntad con la que los policías trabajan día a día, pese a la falta de medios, las condiciones de trabajo y la desatención de mandos, jefes y políticos”, señalan.

Solicitud de documentación

Ante este escenario, SITAP ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Alicante copia de los expedientes de contratación, facturas e informes relativos a la adquisición y reposición de dispositivos de detección de drogas en los últimos dos años, así como la identificación del funcionario encargado de tramitar la petición.

El sindicato advierte de que el actual déficit de medios convierte en “deficitarias, por no decir nulas” las medidas de prevención de la seguridad vial en Alicante, una ciudad turística donde —subrayan— la conducción bajo los efectos de las drogas es un riesgo real y creciente.