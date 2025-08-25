Intervalos nubosos y calor este lunes en Alicante

Alicante amanece este lunes con nubes en el cielo y temperaturas ligeramente superiores. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros de la provincia registrarán máximas en torno a los 34ºC y mínimas de 20ºC. La jornada estará marcada por una brisa proveniente del Mediterráneo y del norte, contribuyendo a una jornada estable, con ambiente veraniego y sin una sensación térmica excesiva. Alicante no se verá afectado por las tormentas que sacuden el interior norte de la Comunidad Valenciana, aunque la mayoría de municipios contarán con intervalos nubosos, incluyendo algunos donde habrá una pequeña probabilidad de que se produzcan precipitaciones.

Noches tropicales en la provincia

Al caer la noche, las temperaturas permanecerán en valores elevados, por encima de los 20ºC en buena parte de la provincia y dando un respiro sólo a unas pocas localidades del interior. En algunas localidades del litoral como Villajoyosa, El Campello y Torrevieja, las temperaturas durante las horas de madrugada no bajarán de 25ºC, dejando una noche ecuatorial.

Desde el Sistema de vigilancia de temperaturas extremas en la Comunidad Valenciana aconsejan seguir estas recomendaciones:

Manténgase en lugares frescos, con aire acondicionado o bien ventilado y use ropa ligera.

Hidrátese, evitando bebidas muy azucaradas o alcohólicas y las cenas copiosas.

Preste atención a los síntomas del golpe de calor (T.ª corporal elevada, sudoración, mareos, confusión…).

Vigile especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años.

Riesgo alto de incendios forestales

El litoral de la Comunidad Valenciana y toda la provincia de Alicante estarán bajo el foco del nivel naranja de preemergencia durante todo el lunes.

El tiempo en Alicante

En Alicante los termómetros oscilarán entre los 25°C de mínima y 33°C de máxima. Los cielos contarán con unas pocas nubes hasta las últimas horas de la tarde, y una brisa desde el Mediterráneo refrescará la capital. Aun así, la sensación térmica máxima alcanzará los 35ºC.

El tiempo en Elche

En Elche las temperaturas mínimas ascenderán hasta los 24°C, mientras que las máximas permanecerán en 34°C. Los cielos permanecerán ligeramente nublados y se despejarán hacia las últimas horas del día. Una brisa fresca soplará desde el este al principio de la jornada, y otra llegará desde el norte según se acerque la noche.

El tiempo en Elda

Las máximas en Elda alcanzarán los 34°C, mientras que las mínimas marcarán 20°C, de las más bajas de la provincia. Se esperan intervalos nubosos por la mañana y al mediodía. Una brisa proveniente del Mediterráneo y otra desde el norte refrescarán el municipio y moderarán la sensación térmica, provocando que no sobrepase 35ºC.

El tiempo en Benidorm

Las temperaturas en Benidorm experimentarán una subida hasta los 25°C de mínimas y los 32ºC de máximas. Los cielos contarán con nubes, que sólo se despejarán hacia el final del día. La sensación térmica permanecerá en niveles estables gracias a una brisa que soplará desde nordeste.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja las mínimas se mantienen en 25°C mientras que las máximas permanecen en los 31°C. Se esperan cielos nublados durante toda la jornada. El municipio recibirá una brisa fresca por la mañana, pero la sensación térmica máxima ascenderá hasta los 36ºC debido a los elevados niveles de humedad en el ambiente. Por la madrugada, el calor no dará un respiro y dejará una noche ecuatorial, por encima de los 25ºC.

El tiempo en Orihuela

Las temperaturas mínimas permanecen en 22°C y las máximas descienden hasta los 33°C en el municipio oriolano, que presentará intervalos nubosos. A pesar de la presencia de brisa suave, la sensación térmica máxima rondará los 36ºC, al igual que en Torrevieja.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy las temperaturas mínimas ascenderán hasta los 20°C y las máximas se mantendrán en 33°C. Por la mañana los cielos permanecerán nublados y habrá una escasa probabilidad de lluvia. Durante las últimas horas del día, Aemet prevé que se formará niebla en el municipio.

El tiempo en Dénia

Dénia se mantendrá en mínimas hasta los 23ºC y máximas de 31ºC. La sensación térmica será elevada, alcanzando máximas de 36ºC en los momentos más calurosos del día a raíz de los altos niveles de humedad en el ambiente. Durante toda la jornada los cielos contarán con nubes.