76 muertos en solo una semana en Alicante por la última ola de calor

La última ola de calor le ha costado la vida a 76 personas en la última semana (del 18 al 24 de agosto) en Alicante. Así lo reflejan las estadísticas del sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad. Desde el 1 de junio, la provincia acumula ya 243 fallecimientos, cuya causa atribuible son las altas temperaturas, lo que la convierte en la tercera de España con más decesos. Tan solo se encuentra por detrás de Barcelona (390) y de Madrid (591), las dos más pobladas de España que, juntas, tienen 10 millones más de habitantes que la alicantina.

El extremo ascenso de los termómetros, que supuso activar la alerta roja, con máximas superiores a los 45 grados, en municipios como Orihuela, y noches tórridas en las que el mercurio no bajó de los 30 grados, ha tenido consecuencias fatales para la salud de las personas. Casi uno de cada cuatro óbitos registrados en la provincia desde el 18 al 24 de agosto ha sido por el calor (un 23,53 %). Y es que ha sido la segunda ola más larga a nivel nacional desde que hay registros (del 3 al 18 de agosto), la más intensa (con 4,5 grados de anomalía) y con las temperaturas nocturnas más altas desde que existe la red de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet).

La anterior semana, la del 11 al 17 de agosto, cuando las máximas se dispararon hasta que la provincia se convirtiera en un auténtico horno, Alicante registró casi la mitad de óbitos, un total de 35. Así, en lo que llevamos de mes (hasta el 24, último día que el ministerio tiene registros), hay 116 muertes contabilizadas en las estadísticas del ministerio atribuibles a las altas temperaturas.

Casi uno de cada cuatro óbitos registrados en la provincia desde el 18 al 24 de agosto ha sido por el calor (un 23,53 %)

El peor día de la peor semana del año, por el número de decesos, fue el pasado martes, 19 de agosto, cuando se registraron 14 muertes solamente por este motivo en la provincia. Aquella jornada la máxima se registró en Xàbia con 35,5 grados, seguida de Pedreguer (35,2), Orihuela (35,1), Villena (34,9), Beneixama (34,7), Callosa d’en Sarrià (34,5), Altea y Benidorm (34,4), Ondara (34,2) y Crevillent (34,1 grados).

El peor día fue el 19 de agosto con 14 óbitos tras una semana infernal en la que se superaron los 45 grados

El mes de julio tampoco se quedó atrás, con 101 fallecidos frente a 67 el mismo mes del año pasado, se convirtió en el más mortífero en una década: solo en 2015, primer año de publicación del sistema MoMo, el dato fue más negativo con 156 muertes atribuibles a las temperaturas extremas en la provincia de Alicante.

En los años siguientes las cifras han sido estas, de acuerdo al sistema de monitorización del Ministerio de Sanidad: 26 fallecidos en 2016; 21 en 2017; 38 en 2018; 80 en 2019; 26 en el año 2020; 32 en 2021; 69 en 2022; y 80 en 2023.

Los termómetros de Alcoy marcan los 41 grados la mañana del lunes / JUANI RUZ

Ingresos e infartos

El impacto directo que tienen estas temperaturas extremas para la salud es evidente y no solo lo confirman estas estadísticas. Los golpes de calor no son los únicos que incrementan los decesos. La cantidad cada vez mayor de días asfixiantes que sufrimos cada verano disparan la mortalidad por infartos de miocardio. Hay más arritmias, y se agravan las patologías respiratorias, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la rinosinusitis o las infecciones estomacales.

Los días asfixiantes que sufrimos cada verano disparan la mortalidad por infartos de miocardio y las arritmias

Un hombre refrescándose con el agua de una fuente en Alicante, la pasada semana / ALEX DOMINGUEZ

Un estudio reciente de Alianza Médica contra el Cambio Climático, en el que participa el Colegio de Médicos de Alicante, ha advertido de que los días tórridos aumentan en un 4 % los ingresos respiratorios y de que los termómetros por encima de los 29 grados eleva en un 7 % el riesgo de infartos.

Las consultas de en los centros de salud también han dado fe de ello en las últimas semanas: el insomnio, la astenia (debilidad física y mental) y las enfermedades crónicas se están viendo agravadas por la acumulación de noches tórridas o tropicales este verano. El descanso se ha convertido en una misión imposible sin aire acondicionado o sin ventilador. Los sanitarios advierten de que la sensación térmica óptima para dormir tiene que estar en torno a los 23 grados.

De hecho, los efectos del calor han estado detrás de más de la mitad de las urgencias médicas en Alicante. Los pacientes que han acudido sin cita para ser atendidos en los centros de salud en las últimas semanas han sufrido mayoritariamente mareos, deshidratación y bajadas de tensión.

Turistas en Elche asfixiados por las altas temperaturas / AXEL ALVAREZ

Asimismo, la última ola ha tenido su impacto en las atenciones médicas a los más pequeños. Los pediatras han sido testigos de más niños que llegan con un ascenso térmico brusco o con diarrea, aunque resulta complejo discernir si estos efectos se desencadenan por un golpe de calor o por el inicio de un proceso vírico.

En los adultos, los facultativos también han corroborado cómo las noches incómodas de despertares constantes por el calor han aumentado la sensación de cansancio, de mareo y los decaimientos, tal y como explicó Hermann Schwarz, presidente del Colegio de Médicos de Alicante, quien destacó que lo necesario ante estos síntomas es necesario siempre descartar otras patologías.