Alicante lo vuelve a intentar con el campamento de los carteros de los Reyes Magos

El Ayuntamiento de Alicante vuelve a buscar “alojamiento” a los Reyes Magos para que visiten la ciudad en las fiestas de Navidad. El concurso para organizar el campamento real de sus majestades fue declarado desierto a principios de agosto, ante la falta de ofertas, por lo que ahora el Consistorio lo impulsa de nuevo. Eso sí, con el mismo presupuesto.

El pasado día 8, la Junta de Gobierno Local acordó rechazar la única propuesta que se había registrado. Los motivos del ejecutivo, de acuerdo con el expediente, se basaban en que la oferta no incluía importe económico ni documentación relativa al precio, siendo inadmitida de forma automática. Al no haber ninguna otra mercantil interesada, el Ayuntamiento se vio obligado a relanzar la licitación.

Presupuesto y plazo

Ahora, el mismo órgano ha aprobado este martes las bases del nuevo concurso, que incluyen el mismo importe y plazo que el anterior. El servicio contaba con un presupuesto base de licitación de 154.674 euros, que más el IVA calculado al 21%, hace un total de 187.155 euros, admitiéndose proposiciones a la baja. A cambio, la adjudicataria deberá hacerse responsable del campamento real durante los próximos cinco años. Idénticas condiciones que la nueva licitación.

En años anteriores, el campamento se ha instalado tradicionalmente en la plaza de Gabriel Miró. Un espacio en el que los más pequeños podían acudir a dejar sus cartas y que disponía de ambientación y pajes reales.