El Ayuntamiento de Alicante cierra las cuentas del 2024 con otros 54 millones sin invertir

El Ayuntamiento de Alicante cerró el ejercicio 2024 con más de 54 millones de euros (de los 360 que formaban las cuentas) sin destinar a ningún proyecto. Además, el Consistorio redujo la inversión por habitante, pasando de 120 a 105 euros, con una ejecución en este apartado de menos del 40 % de partidas previstas. Todo ello, pese a que se excedió la regla de gasto en casi 30 millones. Son algunas de las conclusiones que se recogen en el balance anual del presupuesto municipal, que el gobierno local del PP prevé aprobar el 28 de agosto.

El ejecutivo local ha convocado a la Comisión Especial de Cuentas para este mismo viernes, tras haber aprobado las de los organismos autónomos durante las últimas semanas, con el objetivo de cerrar el balance del pasado ejercicio. En la documentación aportada al expediente, la memoria anual refleja que el presupuesto se zanjó con un total de 54.743.062 euros sin invertir. Un dato que, además, ha elevado el remanente de tesorería hasta los 155 millones de euros, con un incremento de más de 21 millones respecto al año anterior, cuando era de 133 millones.

Por lo que respecta a las inversiones, el capítulo del presupuesto que se destina a nuevos proyectos y obras, la baja ejecución ha lastrado el gasto por habitante en este aspecto: el Ayuntamiento invirtió 105 euros por vecino mientras que, un año antes, el importe fue de 120 euros. En Elche, una ciudad con un presupuesto total de 266 millones (casi 100 menos que en Alicante) el dato fue de 147 euros por residente. Además, en la capital de la provincia el cumplimiento presupuestario en dicha materia fue del 37,51 %, ya que se contemplaba una previsión de casi 96 millones que terminó siendo de poco más de 36. Porcentaje que se sitúa por debajo del 39,14 % del 2023 (con las cuentas prorrogadas del año anterior) y del 39,13 % del 2022. En definitiva, Alicante cumple con menos de cuatro de cada diez euros que presupuesta.

En el último ejercicio, el equipo de gobierno redujo las inversiones y dejó más de 50 millones sin destino, pese a que, al mismo tiempo, excedió la regla de gasto en más de 30 millones de euros. Un incumplimiento por el que el Ayuntamiento se ha visto obligado a aplicar un plan de ajuste, que terminó costando el puesto al anterior edil de Hacienda, Toni Gallego, y que acaba de ser validado por la Generalitat Valenciana.

"Gestión irresponsable"

El balance, pendiente de aprobación, ha generado rechazo en el grupo municipal socialista. Su portavoz, Ana Barceló, ha lamentado el hecho de que el gobierno municipal de Luis Barcala haya dejado sin ejecutar 54,7 millones de euros del presupuesto de 2024, y que el remanente se sitúe ya en 155,5 millones de euros. Para la edil del PSOE, esto "indica que el alcalde ha renunciado a ejecutar todos los recursos disponibles para habilitar las infraestructuras y prestar los servicios que demanda la sociedad alicantina, mientras se reduce la inversión por habitante a niveles inferiores del pasado año y se queda por debajo de ciudades como Elche".

Barceló ha señalado que las cifras "revelan que la gestión de Barcala es irresponsable puesto que hay dinero para invertir en la ciudad, pero no se destina a mejorar los servicios públicos, al mantenimiento urbano y a políticas sociales". En este sentido, la socialista destaca que "si hay superávit es porque se han dejado de ejecutar inversiones que son necesarias para la ciudad, y esas deficiencias las sufren los alicantinos y alicantinas".

Además, la portavoz ha apuntado que "estas cifras desmienten las falsedades del alcalde cuando asegura que es el Gobierno Central el que no le permite ejecutar inversiones". Para la concejala del PSOE, "un alcalde que deja sin ejecutar 54,7 millones de euros es un mal gestor que no tiene capacidad para resolver los problemas de la gente y mejorar la ciudad".