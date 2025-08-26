Compromís pregunta en el Congreso por el "apagón" del acceso sur de Alicante

La polémica por el acceso sur de Alicante, a oscuras desde hace más de una década, llega al Congreso. Compromís pregunta al Ministerio de Transportes en qué estado se encuentra la petición del Ayuntamiento para iluminar la A-31 en su tramo urbano, tal y como reclaman los vecinos.

El diputado valencianista Alberto Ibáñez ha registrado ese martes una consulta dirigida a la cartera que dirige Óscar Puente en la que recuerda la necesidad de "mejorar la seguridad de esta vía", que se queda sin luz cada noche desde que, tras la crisis económica de 2008, el Gobierno decidiese apagar el alumbrado de autovías en tramos urbanos por motivos de ahorro energético. En este caso, Compromís recuerda que se trata de un punto donde "vehículos que circulan a 120 kilómetros por hora acceden a la rotonda de la calle México completamente a oscuras", además, inciden en que "existe una pasarela peatonal que conecta los barrios y que da servicio a los institutos Bahía Babel y Mare Nostrum, con más de 2000 alumnos y horarios de 8:00 a 22:00 horas".

Petición sin respuesta

El Ayuntamiento de Alicante ya solicitó al Ministerio de Transportes que iluminara la autovía A-31 en el acceso sur de la ciudad, que lleva más de una década a oscuras. Lo hizo hasta en dos ocasiones, en el año 2022, sin que dicha petición haya sido atendida por el Gobierno, pese a las reivindicaciones vecinales. En aquel momento, la Concejalía de Urbanismo advirtió de la "alta densidad de tráfico" que soporta el tramo que desemboca en la rotonda entre el puerto y la calle México, separando los barrios de Babel y San Gabriel. El departamento que entonces dirigía Adrián Santos Pérez (Ciudadanos) apreciaba "necesario mejorar la seguridad de esta vía", por lo que reclamaba "la puesta en marcha de iluminación" en dicho trazado.

Es sobre esta comunicación sobre la que se interesa ahora Compromís. Al respecto, el diputado Ibáñez consulta "en qué estado se encuentra la petición del Ayuntamiento de Alicante en 2022, al Ministerio de Transportes, de mejorar la iluminación en el tramo de la A31 a su entrada a la ciudad de Alicante".

El conflicto

Tras la crisis financiera del 2008, se decidió eliminar la iluminación de la mayoría de las autovías españolas en sus tramos urbanos. La entrada sur de la ciudad, pese a que está completamente insertada en la trama urbana, también sufrió ese recorte, sin que se haya revertido. Los vecinos advierten de la inseguridad que supone, dada su cercanía a la zona residencial, y piden a las administraciones que se pongan de acuerdo para poder dar una solución definitiva al problema.

Pese a que, en un primer momento, las farolas únicamente se apagaron, con el paso de los años se fueron sucediendo los actos vandálicos. En poco tiempo, el cableado desapareció por completo, dejando la instalación inservible. Desde ese momento, la zona se sume en la penumbra en cuanto cae el sol. "Es muy peligroso porque se trata de un punto frecuentado por camiones de gran tonelaje en el que, además, se producen retenciones en hora punta", señaló Lorenzo Pérez, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Sur de Alicante, a este diario.

El portavoz de los residentes añadió que, en dicho tramo, a la peligrosidad que ya de por sí presenta la carretera se suma el riesgo añadido de la falta de visibilidad. Además, Pérez lamentó que "ofrece una imagen nefasta para una ciudad como es Alicante, al acceder a oscuras al núcleo urbano".