DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Alejandro J. Fuentes
Alicante lo vuelve a intentar con el campamento de los carteros de los Reyes Magos
El concurso para gestionar el servicio durante las fiestas navideñas quedó desierto al no registrarse propuestas válidas y el Consistorio lo impulsa de nuevo con el mismo presupuesto
C. Suena
Martes de bochorno en Alicante: la calima y la humedad aumentan la sensación térmica
La previsión de Aemet anuncia un martes en Alicante marcado por las noches tropicales, sensación térmica de hasta 36ºC y calima que cubrirá buena parte de la provincia
Multan a dos turistas por reservar sitio en primera línea en una playa valenciana
Los varones han accedido antes de las 8.00 horas, por lo que han incumplido la normativa de acceso y uso del arenal. Lee aquí toda la información.
V. L. Deltell
Elche aguarda con ilusión el nacimiento de las tortugas de la playa de Arenales
Voluntarios pasan día y noche desde hace una semana cuidando el nido con 70 huevos que puso un ejemplar el 4 de julio y la eclosión podría ser inminente. Más información.
Manuel Lillo
Plaza de La Viña, un "albergue" al aire libre en Alicante
Vecinos de La Florida protestan ante la acumulación de personas durmiendo en los bancos y lamentan las complicaciones para las personas mayores a la hora de pasear y de sentarse en la zona. Consulta aquí toda la información.
D. Pamies
Guardamar rebaja la prohibición del baño por el dragón azul a una bandera de alerta por medusas
Las universidades de Alicante y València investigarán la genética y características del animal que sigue arribando en mayor número y tamaño a las playas guardamarencas sin que se hayan detectado picaduras en seis días. Más información.
A. Fajardo
76 muertos en solo una semana en Alicante por la última ola de calor
La provincia es la tercera de España con más fallecimientos, 243, por las altas temperaturas, por detrás de Madrid y Barcelona. Más información aquí.
Ana Jover
Baleària compra Armas Transmediterránea
La operación está pendiente del visto bueno de la CNMC y permite a la naviera alicantina hacerse con la conexión con Canarias, Alborán y una parte del Estrecho, así como con la gestión de 15 ferris y 1.500 trabajadores.
Más información aquí.
J. A. Martínez
Detenido por matar a su vecino atropellándole en una partida rural de Alicante tras una discusión
El presunto agresor y la víctima mantenían un conflicto desde hace ya varios años por las lindes entre las dos fincas situadas en la partida de El Moralet
M. Alarcón
El Ayuntamiento de Elche sufre un ciberataque
Los funcionarios han tenido que apagar todos los ordenadores y no se puede trabajar, hay departamentos donde los piratas habrían entrado
