Educación potencia las aulas para alumnos con necesidades especiales en los institutos de Alicante

Más aulas para alumnos con necesidades especiales en los centros de la provincia, en especial, en los institutos. Era una de las reivindicaciones de la comunidad educativa que la Generalitat va a atender el próximo curso, porque es el nivel de enseñanza donde más falta hace este recurso educativo, destinado a estudiantes con discapacidades psíquica o motriz o trastornos de desarrollo que necesitan apoyo individual y específico.

La Conselleria de Educación ha habilitado un total de 17 nuevas aulas UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario) en la provincia de Alicante, de las cuales once se abrirán en centros de Secundaria y Bachillerato y seis en colegios de Infantil y Primaria. De nuevo, los centros educativos alicantinos vuelven a estar a la cabeza de la Comunidad con este tipo de recurso, con 154 clases (137 en la provincia de Valencia y 53 en la de Castellón).

Con las 39 unidades que se pondrán en marcha a partir de septiembre, la región cuenta ya con 344 aulas específicas, de las cuales 244 están en los colegios y 100 en los institutos, según el departamento de José Antonio Rovira.

¿Dónde se estrenan?

Las nuevas clases se habilitarán en los institutos El Vinalopó, de Novelda; Andreu Sempere, de Alcoy; Torrellano, de Elche; Misteri d'Elx, de Elche; Thiar, de Pilar de la Horadada; Playa Flamenca, de Orihuela; Gran Vía, de Alicante; Doctor Balmis, de Alicante; María Ibars, de Dénia; L'Arabí, de L'Alfàs del Pi y Azorín, de Petrer.

Los colegios que van a incorporar nuevas aulas UECO son: Miguel Hernández, de Alcoy; Salvador Ruso, de Torrevieja; María Moliner, de Pilar de la Horadada; Gabriel Miró, de Benidorm, Número 56, de Alicante y Gasparot, de La Vila.

Los alumnos que se escolarizan en estas clases tienen un grupo de referencia en una aula ordinaria con el resto de compañeros. El proceso de enseñanza y aprendizaje se da en ambas (como mínimo 50% en el aula específica), según la Conselleria de Educación. Este tipo de recursos, que empezaron a habilitarse en los colegios hace dos décadas de manera puntual, es una modalidad de educación más inclusiva, frente a la opción de que acudan a un centro de Educación Especial con otro tipo de discapacidades más severas.

Una clase de Matemáticas en un instituto de Alicante, en imagen de archivo / ALEX DOMINGUEZ

Informe de orientadores

Educación ha creado estas unidades tras estudiar los correspondientes informes sociopsicopedagógicos del alumnado para el que se propone esta modalidad de escolarización. De este modo, "se da respuesta a la inclusión educativa del alumnado en los centros docentes, garantizando los principios de calidad, igualdad de oportunidades, equidad y accesibilidad universal a la educación", según el departamento autonómico.

Las propuestas para ubicar a los alumnos con necesidades especiales en estas aulas específicas dentro de centros educativos ordinarios nacen de los equipos de orientación en Educación Primaria y de los departamentos de orientación en Educación Secundaria.

Asimismo, desde la conselleria destaca que modalidad de escolarización "es coordinada con las familias para conseguir la propuesta educativa más inclusiva desde el inicio de la escolaridad" e indican haber trabajado "con el objetivo de atender la singularidad de cada caso planteado desde la comisión de seguimiento de las aulas UECO".

Cada aula tendrá a un especialista de Pedagogía Terapéutica; un especialista en Audición y Lenguaje y un educador de Educación Especial.

Un aula de Infantil de un colegio de Elche / Antonio Amorós

Deberes pendientes

La ampliación del número de aulas no es la única demanda de la comunidad educativa que ha escuchado el Ejecutivo del PP de Carlos Mazón. Directores también han aplaudido que en los centros de Infantil y Primaria con dos aulas UECO haya dos orientadores, así como la ampliación del perfil de alumnos (antes trastornos del espectro autista,TEA, grado 2 de manera excepcional, ahora de manera general). Sin embargo, tras estas mejoras, los centros esperan que en un futuro próximo ningún colegio tenga más de dos unidades para alumnos con necesidades especiales.

Y es que esto está agravando, junto a la necesidad de contar con más medios, según los colegios, la atención educativa en todo el centro, incluyendo las aulas ordinarias, y está impidiendo la detección e intervención temprana de situaciones que generan exclusión. Además, lamentan que esta carencia impide que pueda dar respuesta adecuada a los alumnos que necesitan apoyos de alta intensidad. A partir de ahí, los directores solicitaron a la conselleria, a través de un escrito conjunto, una «redistribución equitativa de los alumnos con necesidades especiales» en todos los centros del sistema público.

La apertura de las 39 nuevas unidades UECO a partir de septiembre en toda la Comunidad se unen a las 41 aulas habilitadas en el curso 2024-2025, frente a las siete del curso 2020-2021, las ocho del curso 2021-2022, las 17 del curso 2022-2023 y las 24 del curso 2023-2024, según el departamento autonómico.