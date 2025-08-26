La impresionante nube de calima que avanza desde África hacia Alicante vista desde el espacio

Una imagen difundida por Proyecto Mastral y obtenida de los satélites meteorológicos de EUMETSAT muestra con claridad la enorme nube de polvo en suspensión que comenzó a entrar en la península ibérica ayer lunes desde el norte de África. La fotografía revela un manto marrón que cubre parte del Mediterráneo y que ya condiciona el cielo de la provincia de Alicante, donde se prolongará durante varias jornadas.

El fenómeno no es nuevo, pero la espectacularidad de la imagen ha vuelto a despertar el interés por entender qué es exactamente la calima y cómo afecta a la vida diaria. Según los meteorólogos, se trata de polvo sahariano en suspensión que viaja miles de kilómetros impulsado por corrientes de aire, enturbiando el cielo y dejando una película de partículas sobre superficies y vehículos, incluso en ausencia de lluvia.

¿Qué es la calima?

La calima es una masa de aire cargada de polvo mineral procedente del Sáhara. Sus efectos son visibles: cielos blanquecinos, sol apagado y una notable reducción de la visibilidad. A diferencia de otros fenómenos atmosféricos, no siempre viene acompañada de precipitaciones, por lo que puede depositarse de forma seca sobre el suelo, terrazas y coches.

En episodios más intensos, las partículas en suspensión pueden afectar a la salud, especialmente en personas con problemas respiratorios, niños y mayores. Las autoridades sanitarias recomiendan evitar el ejercicio al aire libre en las horas centrales, cerrar ventanas en casa y mantenerse hidratado cuando la concentración de polvo es elevada.

Calima en Canarias. / José Carlos Guerra

Tres días de polvo sahariano sobre Alicante

Según MeteOrihuela, el episodio de calima se extiende desde el lunes 25 hasta el miércoles 27 de agosto, con especial incidencia en el sureste peninsular y Baleares. Ayer lunes ya se dejaron notar las primeras nubes de polvo en suspensión acompañadas de viento de levante, y la situación continuará estable durante martes y miércoles. En algunos puntos podrá registrarse la conocida como lluvia de barro, cuando las gotas de agua arrastran las partículas y las depositan sobre el suelo.

En Alicante y el resto de la Comunidad Valenciana, la calima se mantendrá con temperaturas sin grandes cambios, noches tropicales en la costa y ambiente más llevadero en el interior.

Los lavacoches de Alicante hacen su agosto tras la lluvia de barro del domingo / Álex Domínguez

Una postal desde el espacio

La imagen captada por los satélites de EUMETSAT es, en sí misma, un recordatorio de la magnitud del fenómeno. Desde cientos de kilómetros de altura se aprecia cómo el polvo avanza en bloque desde el desierto del Sáhara hasta cubrir buena parte de la península. Una “polvareda” que, más allá del espectáculo visual, deja consecuencias prácticas en la vida diaria de los alicantinos: lavar el coche se convierte en misión imposible y respirar al aire libre puede resultar más pesado de lo habitual.