Sanidad impulsará la IA en telecuidados y monitorización de patologías crónicas

El Consell ha autorizado un convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanidad, el Ministerio de Sanidad y la entidad pública empresarial Red.es, por valor de 17 millones de euros, para impulsar técnicas de inteligencia artificial (IA) en la asistenia sanitaria valenciana. El desarrollo de programas de monitorización remota de patologías crónicas y telecuidados será uno de los ejes de este acuerdo.

La alianza, que tendrá una duración de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, proporcionará "soluciones innovadoras al sistema sanitario valenciano, que ayudarán a mejorar la atención al paciente y a la toma de decisiones médicas", según ha informado el departamento de Marciano Hómez.

Uno de los últimos hitos de la IA en la sanidad valenciana ha sido la implantación del sistema de lectura mediante esta tecnología punta para radiografías de mama, tórax y hueso en Atención Primaria y Urgencias de todos los hospitales y Unidades de Prevención de Cáncer de Mama (UPCM) de la Comunidad.

Una entidad del ministerio

Red.es es la entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que ha colaborado con las administraciones sanitarias en la transformación digital de la sanidad pública en España (ha contribuido a la implantación a nivel nacional de la Historia Clínica Digital y la Receta Electrónica Interoperable del SNS, así como a nivel autonómico, en actuaciones en los ámbitos de gestión de la cronicidad y la analítica avanzada de los datos clínicos y de gestión).

Entre sus funciones, Red.es tiene incluida la gestión de los fondos comunitarios previstos para realizar actuaciones encaminadas a la promoción y desarrollo de la sociedad de la información y la gestión de los fondos comunitarios previstos para estos fines en los Programas Operativos FEDER 2021-2027.

Innovador sistema de lectura de rayos x con inteligencia artificial en el Hospital de Alicante / INFORMACIÓN

En concreto, el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027 incluye en sus objetivos específicos: aprovechar las ventajas que ofrece la digitalización como intervenciones susceptibles de ser cofinanciadas a las actuaciones para la implantación de programas de monitorización remota de patologías crónicas y telecuidados, la aplicación de analítica avanzada en salud y el desarrollo de casos de uso basados en la Inteligencia Artificial.

Formación a 3.000 sanitarios

Paralelamente, 3.000 sanitarios de la Comunidad Valenciana van a formarse en esta tecnología a través del primer curso de Competencias Digitales e inteligencia artificial para profesionales sanitarios que organiza la OMC, que aspira a formar a miles de profesionales de todo el país a partir del próximo 1 de octubre.

“La formación de los profesionales en competencias digitales e inteligencia artificial es fundamental para que la implantación de la estrategia de salud digital que la Conselleria está llevando a cabo resulte lo más eficaz y eficiente posible para dar respuesta a los nuevos retos de la práctica sanitaria", explicó este lunes Marciano Gómez.