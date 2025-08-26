Hasta dos semanas de espera para conseguir una cita con el médico en la provincia Alicante

Hasta dos semanas tienen que esperar cientos pacientes de la provincia para conseguir una cita con el médico de familia a través de la aplicación de la Conselleria de Sanidad. Algunos lo tienen todavía peor: ni siquiera pueden lograr fecha para una consulta en Atención Primaria porque su facultativo tiene la agenda cerrada al estar de vacaciones y no le han asignado ningún sustituto.

En los coletazos de agosto, este problema varía según la zona y el centro de salud. Además, no son solo las zonas costeras las más tensionadas, como habitualmente ocurre cada mes de julio, agosto y septiembre, que es cuando descansa el grueso del personal sanitario. El mes pasado esta odisea fue mayor, en algunos puntos de la provincia hubo esperas de hasta un mes.

Ahora mismo, en el centro de salud Juan XXIII de Alicante hay usuarios que tienen que aguardar como mínimo hasta el 9 de septiembre para que les vea el médico. Lo mismo ocurre en el Centro de Salud de San Vicente del Raspeig II.

En Elche, hay algunos en los que es imposible conseguir cita hasta el 15 de septiembre o directamente no es posible pedir turno a través de la app de la Conselleria de Sanidad, como ocurre en el centro de salud de Altabix.

En la Vega Baja el panorama se agrava, hay casos de pacientes del centro de salud Patricio Pérez-Centro de Torrevieja que tienen que esperar hasta dos semanas, mientras que en el consultorio de La Murada de Orihuela hay demoras de un mes.

Frente a estos problemas, en municipios costeros como Dénia, no hay diferencias con el invierno para lograr cita y apenas hay que aguardar unos días para obtener turno después de que Sanidad instaurara los autoconciertos para reducir las demoras. Y es que el pasado verano hubo pacientes que se encontraron con un mes de espera.

¿Suficientes recursos?

La presión asistencial, mayor desde la pandemia, junto a las sustituciones mínimas y el cierre de la mayoría de los centros de salud por las tardes (a excepción de los de costa) vuelven a ser, según el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), las principales causas del incremento de las listas de espera. La entidad advierte de que un tercio de los facultativos de Atención Primaria no se están cubriendo y de que los refuerzos son insuficientes ante el aumento del turismo.

Los sindicatos lamentan que los refuerzos son insuficientes y critican la planificación de Sanidad

A ello se suma el problema endémico que arrastra la Medicina Familiar y Comunitaria: la fuga cada vez mayor de médicos a la sanidad privada "porque el sueldo es mejor, no tienen que hacer sábados ni avisos a domicilios", lamenta María José Gimeno, vicesecretaria general de CESM-CV.

Este organismo está en pie de guerra ante "la imposición" de la conselleria de hacer recuperar los sábados y ha reclamado la condonación de las horas restantes, de forma que cumpla ya con su compromiso de instaurar las 35 horas en 2025.

Pacientes entran en el centro de salud del Cabo de la Huerta, en imagen de archivo / Manuel R. Sala

Ante las quejas, CCOO ha insistido en la necesidad de que se dimensionen correctamente las plantillas teniendo en cuenta el aumento de la población en algunas zonas durante el verano. "Es necesario que se cubran siempre las ausencias del personal al 100% para garantizar una adecuada asistencia sanitaria que no sature los servicios de urgencias”, afirma Adrián Bazaga, responsable de negociación colectiva en la Federación Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV.

Desde el sindicato UGT lamentan que en las zonas de costa incluso se tiene que esperar hasta 20 días para que le vea el médico, si no es urgente. "No hay ni citas telefónicas, ni presenciales, hay gente que no puede renovar los tratamientos y se tiene que presentar en el centro de salud", apunta Mari Fe Navarro, responsable de Sanidad en UGT, desde donde prevén que en septiembre las demoras se alarguen todavía más en municipios como Orihuela por el retorno de los vecinos que se marcharon por vacaciones. Con ello, acusan a Sanidad de hacer una mala planificación.

Tres millones más que en 2024

La Conselleria de Sanidad ha destinado un presupuesto de 82,5 millones de euros para cubrir la asistencia sanitaria durante la época estival con la apertura de 25 consultorios auxiliares de playa, seis de ellos en la provincia; y el refuerzo de 74 centros de atención sanitaria, una treintena en territorio alicantino. El plan ha previsto "en principio y siempre condicionado a la disponibilidad de personal", más de 8.600 contrataciones (como el año pasado) además de los módulos de refuerzo.

La conselleria ha abierto seis consultorios de playa y ha reforzado una treintena de centros de salud este verano

El conseller, Marciano Gómez, informó a principios de la temporada estival de que estas medidas suponen un incremento de tres millones de euros con respecto al pasado año y más de 10 millones de euros en relación a la última planificación del Botànic.

Un consultorio auxiliar en Playa de San Juan de Alicante / Héctor Fuentes

En la provincia han abierto seis centros auxiliares de playa: Calp La Fossa, Dénia Les Marines, Xàbia Arenal, Alicante Urbanova, Santa Pola Casa del Mar y Santa Pola Playa Lisa. Este último cerró el pasado verano.

Por otra parte, Sanidad ha potenciado la atención sanitaria en Teulada-Moraira, l'Alfàs del Pi, Altea, Benidorm Tomás Ortuño, Benidorm Rincón de Loix, Benidorm La Cala, Benidorm Les Foietes, Callosa d'en Sarrià, La Nucia, centro sanitario integrado de La Vila Joiosa, Alicante Cabo Huertas, Campello, Alicante Playa de San Juan, Xixona, Alicante Urbanova, Santa Pola, Santa Pola Gran Alacant, Isla de Tabarca, Elche Los Arenales, Elche Marina, Guardamar de Segura, Torrevieja La Loma, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada-Torre de la Horadada, Torrevieja La Mata, Torrevieja El Acequión, Torrevieja San Luis, Torrevieja Patricio Pérez, Rojales y San Miguel de las Salinas.