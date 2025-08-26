Martes de bochorno en Alicante: la calima y la humedad aumentan la sensación térmica

La provincia de Alicante arranca este martes 26 de agosto con un cielo turbio, marcado por la presencia de calima que dejará una sensación de bochorno generalizado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día estable, con cielos poco nubosos y sin precipitaciones, pero las partículas en suspensión y la humedad del Mediterráneo intensificarán el malestar térmico.

Las temperaturas se mantendrán en valores propios del final del verano en Alicante, con mínimas que apenas bajarán de los 21–23ºC y máximas que alcanzarán los 35ºC en el interior. Aunque no se trata de cifras excepcionales para finales de agosto, la combinación de calima y humedad intensificará la sensación de bochorno en buena parte de la provincia. El viento soplará flojo del norte en el litoral durante la mañana, girando a componente este por la tarde con rachas moderadas que harán más pesado el ambiente.

Calor sin tregua y noches tropicales en el litoral

La sensación de agobio no desaparecerá con la caída del sol. Las temperaturas mínimas nocturnas seguirán muy elevadas, dejando noches tropicales y en algunos puntos incluso ecuatoriales, es decir, sin bajar de 25ºC. Municipios como Benidorm, Torrevieja o Dénia vivirán madrugadas difíciles, con un ambiente húmedo y cargado de polvo en suspensión que hará complicado conciliar el sueño.

Desde el Sistema de vigilancia de temperaturas extremas en la Comunidad Valenciana aconsejan seguir estas recomendaciones:

Manténgase en lugares frescos, con aire acondicionado o bien ventilado y use ropa ligera.

Hidrátese, evitando bebidas muy azucaradas o alcohólicas y las cenas copiosas.

Preste atención a los síntomas del golpe de calor (T.ª corporal elevada, sudoración, mareos, confusión…).

Vigile especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años.

Riesgo alto de incendios forestales

La jornada estará marcada también por el nivel de preemergencia naranja por riesgo de incendios forestales en el sur de Alicante, en toda la provincia de València y en el interior norte de Castellón. Solo en algunos puntos concretos del norte alicantino el riesgo se reduce a nivel bajo-medio. Desde Emergencias insisten en extremar precauciones, evitar quemas agrícolas o uso de maquinaria que pueda generar chispas, y recordar que una chispa puede ser suficiente para desencadenar un incendio.

El tiempo en Alicante

La capital de la provincia afronta este martes una jornada marcada por la calima y la humedad, que mantendrán un ambiente turbio y cargado desde primera hora del día. Los termómetros oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 31ºC de máxima, aunque la sensación térmica será superior y alcanzará los 34ºC en las horas centrales. El viento soplará flojo del este-suroeste, con rachas que en algunos momentos rozarán los 34 km/h, lo que no será suficiente para aliviar el bochorno.

El tiempo en Elche

En Elche, la previsión de Aemet apunta a un día sofocante. La mínima se situará en 22ºC y la máxima alcanzará los 34ºC, valores que por sí mismos no son extremos para finales de agosto pero que, combinados con la humedad y el polvo en suspensión, se traducirán en una sensación térmica cercana a los 36ºC. La calima dejará el cielo blanquecino durante gran parte del día, y el viento del este soplará con intensidad moderada, aumentando la incomodidad.

El tiempo en Elda

Elda será una de las localidades más calurosas del interior. El mercurio oscilará entre los 21ºC de mínima y los 35ºC de máxima. A pesar de que el viento del sureste soplará con cierta fuerza, lo que ayudará a suavizar la percepción térmica, la calima reducirá la visibilidad y mantendrá un ambiente pesado. La sensación térmica rondará los 33ºC, algo más contenida que en la costa pero igualmente exigente para quienes trabajen al aire libre.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá una jornada marcada por el bochorno costero. Las mínimas se quedarán en 24ºC y la máxima alcanzará los 31ºC. La humedad relativa elevada y la calima provocarán que la sensación térmica escale hasta los 36ºC, especialmente durante la tarde. La brisa del este, con rachas de hasta 36 km/h, apenas servirá para refrescar. La combinación de calor nocturno y humedad garantizará otra noche tropical, con dificultades para conciliar el sueño en las zonas más próximas al mar.

Un hombre pasea por una calle solitaria a través de la calima. / Andrés Gutiérrez

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá otra jornada condicionada por la humedad y la calima. La mínima no bajará de 25ºC, lo que dejará una madrugada muy calurosa, difícil de conciliar el sueño. Durante el día la máxima alcanzará 29ºC, un valor moderado en comparación con otras zonas, pero la humedad relativa disparará la sensación térmica hasta 32ºC, manteniendo un ambiente pesado y cargado.

El tiempo en Orihuela

Orihuela se moverá entre 23ºC y 35ºC. Será una jornada dominada por la calima, con cielos poco nubosos pero velados por el polvo en suspensión. El viento de componente este soplará con rachas moderadas y reforzará la sensación térmica, que se situará en torno a los 35ºC.

El tiempo en Alcoy

Alcoy registrará mínimas de 21ºC y máximas de 35ºC, en un día dominado también por la calima. El ambiente será caluroso pero algo más seco que en la costa, lo que hará que la sensación térmica se quede en 33ºC. Durante la tarde el viento del norte soplará de forma débil, sin llegar a proporcionar un alivio notable. La acumulación de polvo en el aire dará al paisaje un aspecto difuso en algunos momentos, especialmente en las horas de más sol.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el mar aportará humedad constante durante toda la jornada. La mínima será de 24ºC y la máxima alcanzará los 30ºC, cifras que, acompañadas de la calima, se traducirán en una sensación térmica de hasta 33ºC. El viento del noreste soplará con rachas moderadas, manteniendo el cielo turbio. La madrugada resultará muy pesada, con temperaturas que apenas descenderán, lo que prolongará la sensación de bochorno.