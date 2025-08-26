Los vecinos de Sangueta, en Alicante, echan en falta sus contenedores

Una acera estrecha y coches que circulan a centímetros de un camino entorpecido. Es lo que transitan a diario, o semanalmente en el caso de algunas de las personas más mayores, los vecinos del barrio de Sangueta, que concentra a unos 400 habitantes frente a la estación de TRAM de La Marina, a pocos metros de la playa de El Cocó.

En marzo, el Ayuntamiento de Alicante quitó los contenedores que tradicionalmente, “desde la fundación del barrio hace 65 años”, llegan a afirmar los vecinos, han facilitado que se cumpla con el servicio de retirada de basuras en la zona. Esta decisión la tomó el consistorio porque los depósitos se encontraban en una zona privada, de tal manera que la recogida, según el parecer de la máxima institución municipal, era dificultosa.

El barrio de Sangueta se ubica tras una puerta metálica para limitar el acceso de coches. Fue instalada hace años después de que la zona, por su situación, fuera el reclamo de jóvenes que acudían a las discotecas cercanas, visibles en el litoral, para estacionar sus coches. Botellones, ruidos, incidentes y, en definitiva, hechos que perturbaban el descanso de los vecinos forzaron la instalación de una medida para restringir el aparcamiento libre y todo lo que conllevaba.

Vecinos de Sangueta salen de su barrio para tirar la basura. / Pilar Cortés

Esta limitación ha hecho que el Ayuntamiento decida no recoger la basura en Sangueta. Sin embargo, los vecinos se muestran incrédulos. Porque los restos se recogieron durante años aún con la valla instalada, quedando abierta para el camión de basura a la hora requerida por el servicio.

En la última semana de marzo este servicio finalizó y los contenedores más cercanos para los vecinos se sitúan en la avenida de Villajoyosa, 350 metros a la izquierda de donde habitan. Pese a los requerimientos nada ha cambiado. Este agosto el Ayuntamiento justificó su negativa a la hora de habilitar nuevos contenedores argumentando que los que se hallan más cerca del barrio están “en la localización contemplada para poder satisfacer de manera adecuada las necesidades del servicio”.

El consistorio les informó que “no era posible atender su petición, al menos por el momento”, ya que “la elección de espacios de reserva para la instalación de contenedores sigue el criterio de proximidad y eficiencia, garantizando el interés público e intentando causar las menores molestias posibles”.

Críticas

Según los vecinos, en el barrio hay personas mayores que “acumulan a basura en casa por no poder tirarla todos los días”. Los hay también quienes se solidarizan con los que tienen más dificultades de movilidad para encargarse de su recogida. Tras solicitar que se instalara un contenedor en la puerta, en la parte externa a la verja, “nos dijeron que no porque por ahí pasa el camión, pero el camión puede pasar perfectamente”. La sensación generalizada es que “nos han quitado un servicio público y pagamos igual”, dicen en referencia a los impuestos. Y recuerdan, además, que el servicio de barrenderos se mantiene con las puertas abiertas a las horas en las que pasan.

La mayoría de las personas del barrio tienen más de 70 años y no les es fácil moverse Mariano Carlos Rodrigo — Vecino de Sangueta

“Es injustificado que de la noche a la mañana nos quiten los contenedores. La mayoría de las personas del barrio tienen más de 70 años y no les es fácil moverse”, dice Mariano Carlos Rodrigo. María Castillo, vecina de 82 años que se desplaza con andador, afirma que está “de acuerdo en pagar, pero tienen que cumplir con el servicio. Tengo la espalda muy mal, dificultades para moverme, y es fácil que me caiga y me rompa algo”.

Tengo la espalda muy mal, dificultades para moverme, y es fácil que me caiga y me rompa algo María Castillo — Vecina de Sangueta

Una vecina más joven, María Ángeles Guillén, afirma que es vecina de Sangueta “de toda la vida”, dado que nació en el barrio, y se sorprende porque “de repente nos han quitado un derecho”. Esta ciudadana, además, tuvo un accidente que le dificulta movilidad en el pie, y es su marido quien saca la basura. “El día que él no está me cuesta mucho llegar a los contenedores y, además, por la noche no se ve bien la acera”.

El día que mi marido no está me cuesta mucho llegar a los contenedores y, además, por la noche no se ve bien la acera María Ángeles Guillén — Vecina de Sangueta

Por otra parte Rocío Cases señala que los camiones de basura pasan “por lugares cercanos como el Raval Roig, el chiringuito, restaurantes y discotecas: no entendemos por qué no pasan por aquí”, mientras que María Martín informa de “dos instancias que hemos registrado al Ayuntamiento desde que nos quitaron los contenedores sin ningún resultado”, lamenta.

Los camiones pasan por lugares cercanos como el Raval Roig, el chiringuito, restaurantes y discotecas: no entendemos por qué no pasan por aquí Rocío Cases — Vecina de Sangueta

Tras depositar las bolsas, los vecinos deshacen el recorrido realizado para llegar a los contenedores y vuelven a Sangueta transitando la acera estrecha que separa su barrio de la zona más cercana para abandonar los residuos. Actualmente, aseguran, el camino es difícil, aunque la temperatura les resulta agradable por la noche. Sin embargo, un vecino de edad avanzada puntualiza que si esta situación se alarga todo empeorará. “¿Alguien cree que a mi edad voy a salir de casa por la noche a pasar frío para tirar la basura?”, pregunta de manera retórica.