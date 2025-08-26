Vuelta al cole: CCOO llama a la huelga al inicio del curso

El sindicato pone el foco en el recorte de plantillas y la consulta de la lengua "que arrincona el valenciano"

No a los recortes en la FP: Profesores y sindicatos alzan la voz en Alicante / Rafa Arjones

A. Fajardo

Los sindicatos de la enseñanza pública han empezado a calentar motores de cara al inminente inicio del nuevo curso escolar que arranca el próximo 8 de septiembre. Comisiones Obreras ha hecho un llamamiento a la unión sindical para convocar una huelga.

"El recorte en plantillas es evidente, así como la desobediencia a los dictados de la justicia sobre este tema. La sobrecarga de trabajo de los docentes y del personal de atención educativa va instalándose, a veces de forma abrupta y a veces de forma gradual, el que hace que las condiciones laborales en el sector de la educación se vayan deteriorando, afectando a la salud laboral y socioemocional de los trabajadores", ha advertido CC OO en un comunicado.

El sindicato advierte de que Formación Profesional (FP) la Formación de Personas Adultas y las Enseñanzas de régimen especial son las principales enseñanzas donde se evidencian más los recortes. Sin embargo, ha añadido que tanto en Infantil, Primaria, como Secundaria y Bachillerato, también se están produciendo "ahora de forma escandalosa".

A ello, según añaden los representantes de los trabajadores, se suma la reorganización de los alumnos tras la inédita consulta de la lengua base o mayoritaria para elegir entre el castellano o el valenciano, "que arrincona la lengua propia de nuestro País Valenciano".

Protesta sindical frente a la Conselleria de Educación contra los recortes en FP

Protesta sindical frente a la Conselleria de Educación contra los recortes en FP / INFORMACIÓN

Memoria democrática y diversidad

También, lamentan "la retirada en apoyo a la formación del profesorado en materia de memoria democrática, diversidades y coeducación, así como también una gestión suficiente deficiente en los centros educativos de la zona de la dana".

Así, el sindicato ha instado a una reunión de urgencia antes de que empiece septiembre, tanto a los sindicatos de la Mesa Sectorial, como las organizaciones que conforman la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, para llegar a acuerdos en la convocatoria de "movilizaciones sostenidas en el tiempo" y con la convicción que hay que mostrar el rechazo a las políticas educativas del PP-Vox con la convocatoria de una huelga sectorial en todos los sectores de la educación valenciana.

