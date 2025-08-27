Alicante limpia parte de la desembocadura del barranco de Agua Amarga, pero mantiene la disputa

El Ayuntamiento de Alicante limpia la desembocadura del barranco de Agua Amarga, después de años en los que el Consistorio y el Servicio Provincial de Costas se han señalado mutuamente como los responsables de su mantenimiento, aunque sigue dejando en manos del Gobierno el último tramo. Pese a que los trabajos desarrollados este mismo miércoles afectan a la parte final del cauce, incluyendo la zona central por donde circula el agua, el ejecutivo municipal insiste en que los últimos metros, entre el puente de la avenida de Elche y el mar, no son de su competencia.

Operarios de Netial, la empresa concesionaria del servicio de Limpieza, han vuelto a actuar en el tramo situado entre la N-332 y las instalaciones de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), donde ya lo hicieron a principios de mes. Allí, se ha efectuado tanto la retirada de residuos, enseres y demás basura presente en el cauce, como el desbroce de algunas especies naturales que afectaban al correcto funcionamiento del canal. En esta ocasión, los trabajos han afectado no solo a las riberas sino también a la parte central del canal, que aún no había sido limpiada.

Según fuentes municipales la actuación todavía no ha terminado y se extenderá durante toda la semana, tanto en materia de limpieza como de desbroce. Tras ello, está previsto que el mes que viene se acometa la parte restante entre los dos puentes, atendiendo al área municipal, que es la que el Ayuntamiento considera de su competencia. No obstante, sobre el espacio final del cauce, entre el último de los pasos de la avenida de Elche, el Ayuntamiento insiste en que es zona de dominio público marítimo-terrestre, por lo que debe ser Costas la que se encargue de su limpieza.

Barrancos pendientes

En la nueva contrata de limpieza de Alicante se incluye la realización de "limpiezas de los cauces en zona urbana" durante al menos dos veces al año, de lo que se desprende que también se procederá al reacondicionamiento del barranco de Las Ovejas. Sin embargo, los vecinos de la zona lamentan que no se llevan a cabo las mismas actuaciones en cuanto a mantenimiento que en el barranco de Agua Amarga.

Un vecino pasa junto al barranco de las Ovejas, en el sur de Alicante, este agosto. / Jose Navarro

Al respecto, desde el Ayuntamiento avanzan que la limpieza en el cauce más próximo a San Gabriel comenzará el próximo lunes, 1 de septiembre. Unos trabajos que se prolongarán durante aproximadamente 15 días. En este caso, el gobierno local solicitó al ministerio que ejecutase la limpieza de la parte alta, entre el puente de la autovía y la depuradora, una petición que ya ha sido atendida. Por último, está previsto que en septiembre se realice también la limpieza del cauce que desemboca en la playa de la Albufereta, de la que se ocupará el Ayuntamiento.

El concejal de Limpieza, Rafael Alemañ, ha explicado que "el Ayuntamiento cumple con la limpieza de los barrancos como no puede ser de otra manera y como se viene realizando dos veces al año, antes de primavera y antes de otoño, para mantener en buenas condiciones los cauces especialmente ante la posibilidad de que se produzcan lluvias fuertes".

El edil popular ha recordado los trabajos que se están llevando a cabo en Agua Amarga y ha vuelto a señalar al Servicio Provincial de Costas: "Es vital que todas las administraciones hagamos lo que tenemos que hacer en este sentido porque de esa responsabilidad y ese trabajo depende no lamentarnos después si se producen lluvias importantes al minimizar los posibles daños", ha señalado.