Barcala anuncia más obras en colegios de Alicante entre críticas por los retrasos

El Ayuntamiento de Alicante avanza nuevas mejoras en colegios de la ciudad, entre críticas de la oposición por el retraso en ejecutar las últimas actuaciones anunciadas. El gobierno municipal del PP preadjudica trabajos por un importe total de 369.569 euros para cerca de una quincena de centros, pero el PSOE advierte de que los populares mantienen oculto el Plan de Infraestructuras Educativas anunciado por la concejala Mari Carmen de España hace dos años.

El Consistorio ha preadjudicado este miércoles en la Mesa de Contratación el contrato para la ejecución de obras de reformas y mejoras en 14 centros educativos de Alicante. La licitación, dividida en 13 lotes, se abrió con un presupuesto de 466.168 euros e incluía actuaciones en los colegios Benalúa, Gloria Fuertes, Nou d’Octubre, La Aneja, Voramar, Rafael Altamira, Enric Valor, San Blas, Ramón Llull, Santa Faz, Gabriel Miró, Florida y Óscar Esplá, así como en la escuela infantil El Tossalet. Uno de los lotes, el correspondiente al acondicionamiento de rampa de acceso en escaleras de patio interior en CEIP Voramar, ha quedado finalmente desierto al quedar descartada la única empresa licitadora, por lo que se volverá a sacar a concurso. El resto se ha adjudicado por un importe global de 369.526 euros.

Las obras, al detalle En concreto, las obras que se van a ejecutar y las empresas adjudicatarias propuestas para cada uno de los lotes son las siguientes: Lote 1. Reparación de pavimento y adecuación de zona de juegos infantiles en el patio de Infantil del CEIP Benalúa , con un plazo de ejecución de 90 días naturales. Grupo Niberma S. L.

, con un plazo de ejecución de 90 días naturales. Grupo Niberma S. L. Lote 2: Acondicionamiento de rampa de acceso al patio de infantil en el CEIP Gloria Fuertes , con un plazo de ejecución de 90 días naturales. Evealia Levante S. L.

, con un plazo de ejecución de 90 días naturales. Evealia Levante S. L. Lote 3: Repintado de paramentos interiores del edificio principal del CEIP Nou d’octubre , con un plazo de ejecución de 75 días naturales. Esclapés e Hijos S. L.

, con un plazo de ejecución de 75 días naturales. Esclapés e Hijos S. L. Lote 4: Reparación y saneado de viguetas del forjado en la planta sótano del CEIP prácticas La Aneja, con un plazo de ejecución de 60 días naturales. Inelsa Ingeniería Infraestructuras S. L.

con un plazo de ejecución de 60 días naturales. Inelsa Ingeniería Infraestructuras S. L. Lote 5: Acondicionamiento de rampa de acceso en escaleras de patio interior en CEIP Voramar, con un plazo de ejecución de 90 días naturales. Desierto.

con un plazo de ejecución de 90 días naturales. Desierto. Lote 6: Acondicionamiento de rampas de acceso a aulas de infantil desde el patio en el CEIP Rafael Altamira, con un plazo de ejecución de 60 días naturales. Inelsa Ingeniería Infraestructuras S. L.

con un plazo de ejecución de 60 días naturales. Inelsa Ingeniería Infraestructuras S. L. Lote 7: Reparación del frente de forjado y canalón de la cubierta del CEIP Enric Valor , con un plazo de ejecución de 32 días naturales. Evealia Levante S. L.

, con un plazo de ejecución de 32 días naturales. Evealia Levante S. L. Lote 8: Acondicionamiento zona patio infantil del CEIP San Blas , con un plazo de ejecución 60 días naturales. Evealia Levante S. L.

, con un plazo de ejecución 60 días naturales. Evealia Levante S. L. Lote 9: Acondicionamiento de conserjerías en CEIP Ramón Llull y CEIP Santa Faz , con un plazo de ejecución de 30 días naturales. Esclapés e Hijos S. L.

, con un plazo de ejecución de 30 días naturales. Esclapés e Hijos S. L. Lote 10: Reforma de los accesos del porche oeste para personas con movilidad reducida en el CEIP Gabriel Miró , con un plazo de ejecución de 60 días naturales. Obras, Servicios y Construcciones Benacantil del Levante S. L.

, con un plazo de ejecución de 60 días naturales. Obras, Servicios y Construcciones Benacantil del Levante S. L. Lote 11: Reparación de dinteles en CEIP Florida , con un plazo de ejecución de 30 días naturales. Obras, Servicios y Construcciones Benacantil del Levante S. L.

, con un plazo de ejecución de 30 días naturales. Obras, Servicios y Construcciones Benacantil del Levante S. L. Lote 12: Reforma para adaptar el almacén existente en aseo infantil en escuela infantil El Tossalet, con un plazo de ejecución de 30 días naturales. Esclapés e Hijos S. L.

con un plazo de ejecución de 30 días naturales. Esclapés e Hijos S. L. Lote 13: Reparación cornisa CEIP Óscar Esplá, con un plazo de ejecución de 30 días naturales. Obras, Servicios y Construcciones Benacantil del Levante S. L.

Desde el equipo de gobierno, la concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha resaltado el "gran avance en el Plan Municipal de Mantenimiento de Infraestructuras educativas que supone la preadjudicación e inminente comienzo de estas obras, con las que se atienden las necesidades y demandas de 14 centros educativos de la ciudad". Por su parte, la concejala de Educación, Mari Carmen de España, ha recordado que el Ayuntamiento de Alicante "ha duplicado el presupuesto para el mantenimiento y mejora de los centros educativos hasta alcanzar los 1,3 millones".

El PSOE habla de anuncios "repetidos"

Sin embargo, desde el PSOE acusan al gobierno popular de "llevar tres años anunciando lo mismo" y recuerdan los retrasos que acumulan otros proyectos anunciados: "Cuando encaramos ya la recta final del mes de agosto, no se ha ejecutado ni una sola de las obras prometidas en los centros educativos", apunta el concejal Emilio Ruiz. El socialista manifiesta que “el gobierno de Barcala anuncia ahora que se realizarán algunas reformas de calado en los centros" pero se pregunta "cuándo las van a hacer" y cuestiona si se llevarán a cabo "cuando se incorporen los alumnos en menos de dos semanas", lo que tilda de ser "un despropósito".

En la misma línea, Ruiz ha criticado la "demagogia" del gobierno del PP, "que sigue anunciando inversiones educativas que no llegan", y ha reclamado una vez más que los responsables municipales hagan público el plan de mantenimiento y mejora de infraestructuras educativas, "que no conoce ni la Corporación ni las comunidades educativas". Al respecto, el edil socialista ha añadido que "todavía existen casos tan sangrantes como el del CEIP La Florida, que sigue esperando la construcción de aulas infantiles a través del Edificant, o el del CEIP Emilio Varela, donde los alumnos de Infantil tienen que utilizar un váter químico en el recreo debido a que el gobierno municipal sigue sin atender la demanda de construir unos aseos en condiciones".