DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Máxima expectación en Elche ante el primer viaje de las tortugas de Arenales del Sol

Científicos, voluntarios y curiosos acompañan a los 57 ejemplares que nacieron con éxito en el nido custodiado día y noche por amantes de la naturaleza. La mayoría emergió de la arena en la madrugada de este martes y 11 fueron ayudados a salir ya por la tarde. Lee aquí la información completa.