DIRECTO | Últimas noticias de Alicante hoy

Mantente informado de todas las noticias de la provincia de Alicante, en directo.
África Prado
Ramón López, embajador alicantino del jazz durante 40 años
El batería y compositor de jazz publica el disco "40 Springs in Paris" para celebrar cuatro décadas como músico en Francia, país que le nombró en 2023 Oficial de las Artes y las Letras tras ser reconocido Caballero en 2008. Lee aquí.
Iñaki Peña defenderá la franja verde del Elche
El portero alicantino llegará cedido por el Barça y completa la portería de Eder Sarabia. Lee aquí la información.
V. L. Deltell
Máxima expectación en Elche ante el primer viaje de las tortugas de Arenales del Sol
Científicos, voluntarios y curiosos acompañan a los 57 ejemplares que nacieron con éxito en el nido custodiado día y noche por amantes de la naturaleza. La mayoría emergió de la arena en la madrugada de este martes y 11 fueron ayudados a salir ya por la tarde. Lee aquí la información completa.
Manuel Lillo
La alcoyana Zulima Pérez ya es la nueva comisionada para la reconstrucción por la dana
El nombramiento se ha llevado a cabo este martes en el Consejo de Ministros y la nueva titular del cargo substituirá a José María Ángel, quien dimitió tras presuntas falsedades en su titulación. Más información.
Jose A. Rico
¿Cuándo regresan las Escuelas Deportivas en Elda?
Las actividades, que se desarrollan desde las siete de la mañana hasta las diez y media de la noche, ofrecen más de 500 plazas en las diferentes modalidades ofertadas. Puedes leer toda la información pinchando en este enlace.
Amaya Marín
Los británicos consumen unos 14 millones de litros de cerveza al año en Benidorm mientras el ‘alcopop’ empieza a destacar
El mercado español registra un retroceso con una generación joven que prefiere bebidas sanas. Lee aquí la información completa.
Miguel Vilaplana
¿Sabes cuántas viviendas nuevas siguen sin dueño en Alicante?
Los elevados precios y la fuerte actividad constructora sitúan a la provincia como la tercera a nivel nacional con mayor stock. Más información.
Pedro Rojas
Pleguezuelo rescinde y Vique Gomes se acerca al Hércules
El lateral sub-23 firma su salida del club 44 días después del anuncio de su contratación. Lee la noticia al completo.
J. A. Martínez
La puerta de la discordia en el atropello mortal de El Moralet
Los familiares de la víctima aseguran que los enfrentamientos han sido constantes durante tres años y que el detenido se había obsesionado con él. Aquí la noticia completa.
Laura Ballester
El Consell pedirá que se suspenda el reparto de menores migrantes previsto por el Gobierno
La vicepresidenta de Servicios Sociales y portavoz asegura desconocer detalles y condiciones de las 471 personas que debe acoger la Generalitat y defiende que los centros asistenciales valencianos están "al 160%" de su capacidad. Más información.
- La suerte de la Lotería Nacional desembarca en Alicante
- La impresionante nube de calima que avanza desde África hacia Alicante vista desde el espacio
- Detenido por matar a su vecino atropellándole en una partida rural de Alicante tras una discusión
- Un paseo peatonal en el que ya no cabe nada
- Amanecer despierto en la playa de El Postiguet, en Alicante
- Desiertas 250 plazas de profesor de Secundaria en la provincia de Alicante
- Reproches del Síndic de Greuges al Ayuntamiento de Alicante por “favorecer la repetición de conductas infractoras”
- Calor y poca agua