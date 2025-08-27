La fachada protegida de la calle Segura de Alicante ya está siendo demolida

La fachada protegida del edificio número 11 de la calle Segura de Alicante ya no sólo es histórica. Ahora también es historia. Este miércoles han empezado los trabajados de demolición del revestimiento de un inmueble que se halla en el Catálogo de Protecciones del Ayuntamiento de Alicante, precisamente, para garantizar la protección de su parte exterior.

El edificio fue diseñado por el histórico arquitecto Juan Vidal en 1934, autor de otros inmuebles emblemáticos de la ciudad como la Casa Carbonell de La Explanada, el Palacio Provincial de Alicante (sede de la Diputación), el edificio que alberga el MARQ o el del Mercado Central.

El Ayuntamiento de Alicante confirmó la posibilidad legal de demoler este edificio parcialmente protegido, incluida su fachada, pese a estar protegida por el Catálogo de Protecciones. La reforma total del edificio, de la cual no se sabe el resultado dado que el consistorio no quiere trasladar esta información por tratarse “de un expediente privado”, sería posible porque las demoliciones tramitadas antes de junio de 2022 serían legales.

Ello se debe a que en aquella fecha se acordó la suspensión de licencia para evitar “la desprotección a la que esta categoría de bienes quedaban sometidos”. La licencia, según informó el Ayuntamiento a través de una instancia que preguntaba sobre la legalidad de la demolición, fue tramitada el 11 de diciembre de 2019.

Se da el caso, a su vez, que la aprobación inicial del Catálogo de Protecciones se produjo en el pleno del Ayuntamiento de Alicante en septiembre del 2020. Sin embargo, esta aprobación fue provisional, dado que debía de contar con el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente, ahora en manos de Vicente Martínez Mus (PP) y en aquel momento con la Generalitat en manos del Botànic.

En febrero de 2024 la Generalitat trasladó las subsanaciones necesarias para la aprobación definitiva del Catálogo de Protecciones por parte del Ayuntamiento de Alicante, pero estas correcciones aún no se han llevado a cabo. Es por ello que diversas entidades que defienden la preservación del patrimonio alicantino, como Unir Alacant, han pedido la aceleración de la aprobación definitiva del Catálogo para que demoliciones como la de la fachada del edificio del número 11 de la calle Segura, de estilo racionalista, puedan ser preservadas legalmente.

Más allá de las cuestiones legales, entidades y partidos han criticado al Ayuntamiento por considerar que no se ha ocupado suficientemente de la protección de esta fachada. Trini Amorós, concejala del PSOE, se preguntaba “como se puede demoler un edificio protegido desde hace cinco años”, acusando al consistorio de “falta de diligencia”.

Por otra parte, entidades como Salvem el Nostre Patrimoni consideran que “no tiene sentido tramitar y dar por buena la demolición de un edificio y de su fachada cuando aparece en un catálogo de edificios protegidos”, mientras que desde Alicante Vivo lamentan que “la aplicación de las normativas demuestran una falta de sensibilidad a la hora de conservar”.