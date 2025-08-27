El Gobierno reconoce a Suma Gestión Tributaria con el Premio a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública

Un premio por los servicios prestados al ciudadano. Es lo que ha recibido Suma a través del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López (PSOE), tal como ha anunciado este miércoles la Diputación de Alicante.

En concreto, según explican desde la institución provincial, Suma ha sido reconocido en la XVIII edición de los premios citados “por el valor de su ecosistema de servicios de atención a la ciudadanía”. Los galardones están convocados para premiar “el esfuerzo que realizan los organismos públicos para mejorar sus servicios”.

El proyecto con el que concurrió Suma para optar a este galardón es “Omnicanalidad orientada al ciudadano”, que ha sido premiado con un accésit en la modalidad Premio Ciudadanía por los servicios que presta a los contribuyentes, “combinando cercanía física y diversidad de canales digitales”.

El presidente de la Diputación, Toni Pérez (PP), ha explicado que el proyecto “pone en valor un conjunto de actuaciones adecuadamente articuladas y coordinadas con la finalidad de lograr un avance sustancial en la experiencia del contribuyente en su relación con Suma”.

Por su parte el director de Suma, José Antonio Belso, detalla que a la amplia oferta de canales de comunicación (en referencia a la atención telefónica, al WhatsApp, al metaverso y a las oficinas móviles y de pago con Bizum), se han añadido “algunas iniciativas innovadoras basadas en la inteligencia artificial, como la simplificación de trámites mediante el principio de ‘lenguaje claro’, que buscan servicios públicos más eficientes y comprensibles para el ciudadano”.

A su vez, según han explicado desde la Diputación, la propuesta ofrecida por el organismo de gestión tributaria y reconocida con el premio incluye “un análisis de tendencias y métricas de uso de los servicios que van a permitir una evaluación continua de su impacto, ajustando sus características en función de los resultados”.

Además de este premio concedido a Suma, el Premio Ciudadanía ha ido a parar a manos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Este obsequio reconoce la calidad y el impacto en la ciudadanía de iniciativas de mejora en los sistemas de relación con los ciudadanos o que reviertan en mayor transparencia, participación, rendición de cuentas o integridad en la provisión de los servicios públicos. El motivo del premio es la elaboración de la práctica “Libro Verde para la gestión sostenible del patrimonio cultural”.

El otro accésit lo ha obtenido el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la Entidad Pública Empresarial (EPE), vinculado al Ministerio de Ciencia y Universidades, por la práctica “IA al servicio de la gestión del conocimiento para el apoyo público a la I+D+I”.