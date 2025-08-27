Una goleta de la Marina italiana hará escala en Alicante y se podrá visitar durante tres días

La goleta italiana de la Marina Militare 'Palinuro' hará escala en el puerto de Alicante este jueves, 28 de agosto. Tras completar el 61 Crucero de Instrucción, en favor de los alumnos del Colegio Naval "Francesco Morosini" de Venecia y de los alumnos de la Escuela Basica de Suboficiales de Tarento, el buque está navegando nuevas rutas en el Mediterráneo Occidental. Tras zarpar del puerto de Palermo, la embarcación llegará al Muelle 14, donde estará hasta el día 3 de septiembre. El siguiente y último puerto extranjero antes de regresar a Italia será Mahón, en la isla de Menorca.

El velero, que tiene aproximadamente 70 metros de eslora y fue botado en 1934 en los Astilleros Dubigeon de Nantes en Francia, con el nombre de “Comandante Louis Richard”, fue adquirido por la Marina Militare en 1950 para convertirlo en Buque Escuela. Está clasificado como goleta, es decir, está armado con tres palos, el de proa, conocido como trinquete, con velas cuadradas, mientras que el mayor y el de mesana tienen velas de trimado (mayores y flechas). A estos palos se suma el bauprés, que sobresale casi horizontalmente del extremo de proa, armado también con foques. Las quince velas suman una superficie total de casi 1.000 metros cuadros.

Días y horas para visitar el 'Palinuro' en Alicante

El Palinuro estará abierto al público en los siguientes días y horarios: