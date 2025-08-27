El poniente traerá el último coletazo del tórrido agosto en la provincia de Alicante

El tercer agosto más cálido desde al menos 1950 se despide este fin de semana, y con él el verano climático más tórrido en 75 años en la Comunidad Valenciana. Y este jueves aún dejará un coletazo de lo que ha sido este mes histórico: más calor, en esta ocasión por el poniente. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado la alerta amarilla por altas temperaturas en parte de la provincia de Alicante.

En concreto, el aviso abarca el litoral sur de Alicante, es decir la Vega Baja, el Baix Vinalopó y parte de la Marina Baixa, el Medio Vinalopó y l'Alacantí, incluidas Alicante y Benidorm. Así, la Aemet advierte que entre las 13:00 y las 20:00 horas se podrán alcanzar máximas de hasta 36 grados en estas zonas, aunque hay posibilidad de que se registren hasta 38 grados. Todo después de que este miércoles haya apretado el calor, con máximas de 35 grados (Villena) y sensación térmica de hasta 41 grados (Crevillent).

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que el jueves "nos espera un día caluroso. Entra un poco de situación de poniente, ya que está entrando un frente que es el antiguo huracán Erin que ha habido en el Atlántico, que ahora se ha transformado en borrasca y está sobre las Islas Británicas. Y el frente que lleva asociado sí que va a barrer la Península Ibérica, sobre todo la parte norte".

Y el climatólogo ha señalado que a la provincia lo que llegarán son temperaturas más altas por el poniente que traerá este frente. "Cuando hay vientos así de poniente, aquí sabemos que las temperaturas en la zona mediterránea suben. Y por eso se ha dado la alerta amarilla para el jueves".

Regreso a la "normalidad"

Eso sí, Olcina ha señalado que "luego las temperaturas volverán a su normalidad, dentro de lo que es un verano caluroso de finales de agosto y principios de septiembre".

"El martes hay previsión de que se pueda escapar algún chaparrón, pero en principio no es nada importante" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

En cuanto al riesgo de lluvias para el lunes y martes que señala la previsión de Aemet, ha apuntado que "hay previsión de que se pueda escapar algún chaparrón, pero en principio no es nada importante. La semana que viene van a ir entrando pequeñas vaguadas, coletazos de aire más frío que apenas va a afectar la zona mediterránea, pero pueden dejar como efecto la formación de alguna tormenta, especialmente en zonas de montaña del norte de la provincia", aunque ha insistido en que no se trata de una situación de alto riesgo.

Una familia se refresca en una fuente del centro de Elche este mes / Áxel Álvarez

Así, el catedrático de Análisis Geográfico Regional ha explicado que "vamos a tener un final de verano con temperaturas y un ambiente propio de la época. Se han acabado los grandes calores, salvo la situación de poniente del jueves y entramos en un mes de septiembre que parece que va a mantener las temperaturas de verano caluroso, no tórridas ni mucho menos".

"Vamos a tener un final de verano con temperaturas y un ambiente propio de la época. Se han acabado los grandes calores, salvo la situación de poniente del jueves, y entramos en un mes de septiembre que parece que va a mantener las temperaturas de verano caluroso, no tórridas ni mucho menos" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Eso sí, ha señalado que "las noches en la costa sí que van a seguir siendo tropicales, es decir que vamos a seguir pasando calor por las noches en estos primeros días de septiembre. Hasta donde llegan los pronósticos se ve claro que seguimos en esas condiciones. Tenemos un mar Mediterráneo muy cálido, a 27 grados frente a las costas, y eso determina las noches tropicales y que sigamos pasando calor, porque el calor es muy continuado, es diurno pero es también sobre todo mantenido por la noche. Y ahí juega un papel importante la temperatura del agua del mar, que sigue cálida y lo va a seguir prácticamente durante todo el mes de septiembre".

Riesgo de dana

Olcina ha agregado que a medio plazo de momento los modelos "no están señalando nada importante, de fuerte inestabilidad", recordando que "este año es especialmente singular porque hay que hacer un seguimiento prácticamente diario de las situaciones porque con un mar tan cálido como el que tenemos hay que valorar muy bien que se pueda formar alguna bolsa de aire frío, alguna dana, que de momento no se ven.

Previsión para el jueves

Según la Aemet, para este jueves habrá predominio de poco nuboso, con temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en descenso en el interior y en ascenso en el litoral. Viento flojo variable predominando la componente oeste, girando al mediodía a componente este con intervalos de moderado por la tarde. Se espera una máxima de 38 grados en Elche y Orihuela, 37 en Alicante, 34 en Dénia y 33 en Alcoy.