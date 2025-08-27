El PSOE pide “medidas urgentes” para que Alicante deje de ser “un infierno urbano” por el calor

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, el más representativo de la oposición en el pleno, ha criticado lo que considera una “dejación de funciones” por parte del gobierno municipal, ejercido por el PP en minoría, “ante las olas de calor que viene sufriendo la ciudad”.

Según expresan los socialistas, “la población se enfrenta a temperaturas extremas en calles, plazas y espacios públicos sin un plan de protección ni refugios climáticos”. Además, afirman que en las últimas semanas han llevado a cabo mediciones en la calle “que reflejan la gravedad de la situación”.

Por ello, según han informado, en el próximo pleno, que se celebrará el 25 de septiembre, registrarán una iniciativa para la puesta en marcha de una batería de medidas para mitigar los efectos del cambio climático y “proteger a la ciudadanía”.

Calor extremo

Desde el PSOE aseguran que han llegado a detectar 46'5 grados en pavimento “a pleno sol”, 25'4 a la sombra, 51 grados en papeleras metálicas y 47 en vallas, maceteros o esculturas. El concejal Raúl Ruiz considera que estas cifras “demuestran la irresponsabilidad” del alcalde, Luis Barcala, y añade que “Alicante es un auténtico horno urbano en verano y el PP sigue sin hacer nada”.

En este sentido, se refiere a la ausencia de refugios climáticos y a la “falta de sombra o fuentes públicas suficientes”, y critica que “ni siquiera son capaces de conservar el arbolado adulto de esta ciudad, convirtiendo Alicante en una ciudad hostil”, reprocha el edil.

Esta hostilidad se debe, según el PSOE, a que “la exposición prolongada a altas temperaturas pone en riesgo la salud de la gente, especialmente mayores, niños y familias sin recursos que no pueden refugiarse en viviendas climatizadas”. A su vez, Ruiz solicita al alcalde Luis Barcala que “deje de seguir las tesis de la ultraderecha, que son unos auténticos negacionistas del cambio climático, y adopte medidas efectivas a la mayor brevedad posible”. El concejal se refiere a Vox, partido que acostumbra a dar apoyo externo al gobierno municipal de Alicante, ejercido por el PP.

Medidas propuestas

Desde el PSOE proponen medidas como la elaboración de un mapa local de refugios climáticos, más arbolado y sombra en calles, plazas y paradas de autobús y conservación del existente, la puesta en marcha de espacios abiertos para el descanso que garanticen sombra, agua y zonas frescas, “revirtiendo la eliminación de bancos públicos; y un plan de adaptación climática en centros educativos.

Por último, en este grupo municipal plantean también la elaboración de campañas municipales de información y concienciación, “dirigidas a la ciudadanía y al personal municipal sobre prevención de riesgos, uso de refugios climáticos y promoción de hábitos saludables durante olas de calor”. En el PSOE consideran que Alicante se ha convertido en un “infierno urbano” debido a la “inacción del Ayuntamiento”.