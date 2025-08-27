El tiempo no dará tregua este miércoles en Alicante: calor húmedo, calima y sensación térmica de hasta 37ºC

La provincia de Alicante afronta este miércoles 27 de agosto con una atmósfera turbia por la calima, temperaturas elevadas y una previsión que no descarta chubascos en el interior durante la tarde. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia cielos poco nubosos en el interior e intervalos de nubes bajas en el litoral por la mañana, aumentando a nubosidad de evolución diurna a partir del mediodía.

Aunque la probabilidad de tormentas en Alicante es baja, no se descarta la aparición de lluvia de barro en el interior, consecuencia de la interacción entre la calima y las precipitaciones puntuales. En el resto de la Comunidad Valenciana, la inestabilidad será mayor, con riesgo de granizo en Castellón y chubascos fuertes en Valencia.

Calor húmedo y noches sofocantes

Las temperaturas apenas presentan cambios respecto a jornadas anteriores. Las mínimas se mantendrán elevadas, entre los 21 y los 25ºC en la costa, lo que garantiza nuevas noches tropicales y, en algunos puntos como Torrevieja o Dénia, incluso ecuatoriales. Las máximas alcanzarán los 35ºC en el interior y rondarán los 30–32ºC en el litoral, aunque la humedad disparará la sensación térmica hasta los 37ºC en algunos puntos.

El viento será flojo y de dirección variable en general, con predominio del norte en el entorno del Cabo de la Nao por la mañana. Por la tarde tenderá a componente sur en la provincia, en ocasiones con rachas moderadas, lo que reforzará la incomodidad.

Desde el Sistema de vigilancia de temperaturas extremas en la Comunidad Valenciana aconsejan seguir estas recomendaciones:

Manténgase en lugares frescos, con aire acondicionado o bien ventilado y use ropa ligera.

Hidrátese, evitando bebidas muy azucaradas o alcohólicas y las cenas copiosas.

Preste atención a los síntomas del golpe de calor (T.ª corporal elevada, sudoración, mareos, confusión…).

Vigile especialmente a las personas mayores, enfermas y menores de 4 años.

Riesgo alto de incendios forestales

Aemet y Emergencias han declarado riesgo alto de incendios forestales en toda la provincia de Alicante, lo que obliga a extremar precauciones en zonas rurales y de montaña. Se recomienda evitar quemas agrícolas y actividades con maquinaria que puedan generar chispas, dado que la combinación de calor, viento y calima aumenta la peligrosidad.

El tiempo en Alicante

La capital alicantina vivirá una jornada de ambiente turbio, con cielo blanquecino y cargado desde primeras horas. Los termómetros oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 32ºC de máxima, pero la humedad hará que la sensación térmica se sitúe en torno a los 33ºC. El viento soplará flojo del sur, con rachas que podrían alcanzar los 36 km/h, sin llegar a proporcionar alivio. La calima reducirá la visibilidad y prolongará la incomodidad durante la tarde y la noche.

El tiempo en Elche

En Elche se esperan mínimas de 23ºC y máximas de 35ºC, con una sensación térmica que alcanzará los 35ºC. La calima se mantendrá persistente y el viento del sur, con rachas de hasta 44 km/h, incrementará la sensación de bochorno. La humedad será elevada durante todo el día y la madrugada volverá a ser tropical, con dificultades para conciliar el sueño en muchas zonas del municipio.

El tiempo en Elda

En Elda, el mercurio se moverá entre los 21ºC y los 35ºC. La calima restará visibilidad y, junto con la humedad, dejará una sensación térmica cercana a los 34ºC. El viento del sureste soplará con rachas de hasta 43 km/h, aportando una ligera ventilación, aunque insuficiente para aliviar el ambiente pesado. En el interior no se descartan chubascos dispersos por la tarde, que en caso de producirse podrían venir acompañados de lluvia de barro.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá otra jornada calurosa, con temperaturas que oscilarán entre los 24ºC de mínima y los 30ºC de máxima. La humedad relativa será muy alta y la sensación térmica alcanzará los 32ºC en las horas centrales. La brisa del sur, con rachas de hasta 30 km/h, apenas servirá para refrescar. Durante la noche, las mínimas se mantendrán elevadas, garantizando otra madrugada tropical que dificultará el descanso, especialmente en las zonas más próximas al mar.

Un hombre pasea por una calle solitaria a través de la calima. / Andrés Gutiérrez

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja volverá a registrar una de las madrugadas más pesadas de la provincia, con una mínima que no bajará de los 25ºC. La máxima alcanzará los 30ºC, pero la humedad y la calima elevarán la sensación térmica hasta los 33ºC. El viento del sur soplará con cierta intensidad, con rachas de hasta 40 km/h, reforzando el ambiente húmedo. El mar aportará humedad constante, lo que alargará la sensación de bochorno durante buena parte de la noche.

El tiempo en Orihuela

Orihuela se convertirá en una de las localidades más calurosas de la jornada. Los termómetros oscilarán entre 23ºC y 36ºC, con una sensación térmica de 37ºC. A partir de media tarde, Aemet no descarta la llegada de lluvia de barro, con una ligera acumulación de 0,2 l/m². El viento del sur soplará con rachas moderadas, incrementando la incomodidad. La calima será especialmente visible en el valle, donde el aire pesado complicará las actividades al aire libre.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, las temperaturas oscilarán entre los 20ºC y los 34ºC, con una sensación térmica de 33ºC. La jornada estará marcada por la calima y la neblina, que darán un aspecto difuso al paisaje. El viento soplará flojo de componente sur, con rachas de hasta 22 km/h, sin proporcionar frescor. Por la tarde podrían formarse nubes de evolución y algún chubasco aislado en zonas altas, aunque la probabilidad es baja.

El tiempo en Dénia

Dénia vivirá otra jornada veraniega, con mínimas que no bajarán de 25ºC y máximas en torno a 30ºC. La sensación térmica alcanzará los 33ºC debido a la humedad y la calima persistente. El viento del norte soplará con rachas de hasta 35 km/h, manteniendo el cielo turbio. La noche será tropical y muy húmeda, con temperaturas elevadas que dificultarán el descanso en las zonas más cercanas a la costa.