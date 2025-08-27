Últimos pasos para el colegio El Somni de Alicante, cinco años después

El nuevo colegio El Somni se encuentra más cerca que nunca, tras cinco años de espera. El Ayuntamiento de Alicante ha constatado la solvencia de la empresa que presentó una oferta que rebajaba el presupuesto en un millón de euros, por lo que confía en poder adjudicar las obras en los próximos días.

La Mesa de Contratación ha dado por confirmada la capacidad económica de Abala Infraestructuras S.L., la mercantil que presentó una oferta económica de 6,88 millones, cuando el importe fijado en la licitación era de 7,78 millones. De esta forma, la Junta de Gobierno Local ya cuenta con todos los trámites necesarios para proceder a la adjudicación de las obras, lo que desbloquearía la construcción de El Somni, cinco años después.

Características del centro

El nuevo Centro de Educación Especial El Somni contará con 12 unidades docentes y 106 puestos escolares. Se construirá sobre una parcela municipal de 10.483 metros cuadrados en La Torreta (PAU 2) y tendrá una superficie edificada de 3.543 metros cuadrados. El diseño del centro se organiza en torno a un patio interior central, lo que garantiza iluminación y ventilación natural en todas las estancias, mientras que la urbanización exterior ocupará 1.960 metros cuadrados e incluirá patios, zonas ajardinadas y áreas de juego.

En cuanto a las instalaciones, el colegio dispondrá de aulas especializadas, despachos para dirección y jefatura de estudios, enfermería, biblioteca, salas de personal, rehabilitación, logopedia y estimulación sensorial. También se han previsto espacios para el AMPA, el comedor, salas de usos múltiples, consultas, sala de visitas, cocina, televisión, radio, música y almacenes.

Trámites

En 2020 se firmó la delegación de competencias para que la Generalitat asumiera el coste de las obras dentro del marco del Plan Edificant, estimándose entonces un importe inferior a los 6 millones. Sin embargo, los retrasos acumulados por el Ayuntamiento en la tramitación del proyecto, que no estuvo listo hasta tres años más tarde, motivaron a su vez un incremento en los costes de construcción.

En octubre de 2023, el Consistorio dio luz verde al proyecto de construcción del Centro de Educación Especial El Somni, que se ubicará en el barrio de La Torreta (PAU 2) así como al del CEIP La Cañada del Fenollar, pendiente de llevarse a cabo en la partida rural del mismo nombre. El trámite para su construcción se paralizó entonces, a falta de que el gobierno local que dirige Luis Barcala completase un nuevo trámite administrativo, que consistía en reclamar a la Generalitat (quien sufragará las obras a través del Plan Edificant) una revisión de los precios planteados en un primer momento.

Ya en abril de 2024, seis meses después de aprobar el proyecto, el Ayuntamiento concluyó dicha solicitud de revisión de precios a la Conselleria de Educación. Finalmente, en noviembre, con la firma del conseller Rovira, se dio por zanjada una tramitación que ha demorado hasta en cuatro años la construcción de un centro muy demandado por las familias, cuyas obras ya están cerca de adjudicarse.