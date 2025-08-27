Vuelta al cole en Alicante: ¿Cuánto gastan las familias en material y tecnología?

El arranque del curso es inminente en la provincia (empieza el 8 de agosto) y la "vuelta al cole" vuelve a dejar temblando los bolsillos de los alicantinos por el desembolso que supone el material escolar, los libros (en los centros educativos que carecen del banco gratuito) y las extraescolares.

Según una encuesta elaborada por la consultoría Ipsos para Back Market, el marketplace líder en tecnología reacondicionada, un 68% de los hogares de la Comunidad Valenciana ha incrementado su gasto en tecnología para el curso escolar respecto al año anterior. De estos, un 28% afirma que el aumento ha sido considerable.

Los datos reflejan un gasto medio por persona en la provincia de Alicante que se sitúa mayoritariamente entre los 251 y los 500 euros (37%), aunque un 6% de las familias llega a superar los 750 euros. Esta inversión se destina principalmente a portátiles (43%) y tabletas (29%), mientras que solo un 8% considera el móvil como el dispositivo más esencial para el nuevo curso.

Material escolar en una papelería de Elche / Áxel Álvarez

Este esfuerzo económico se afronta de diferentes formas: un 47% ha tenido que recurrir a sus ahorros para poder costear la tecnología necesaria, un 43% admite que supone un gran esfuerzo en función de sus ingresos, y un 29% ha pospuesto o cancelado al menos una compra tecnológica en los últimos seis meses, según las mismas fuentes. Además, un 39% confiesa que le gustaría adquirir nuevos dispositivos en los próximos seis meses, pero no puede permitírselo.

“Para muchas familias, el acceso a tecnología es algo necesario para la etapa formativa de sus hijos. Por eso es muy importante ofrecer alternativas que ayuden a aliviar esa presión económica sin renunciar a la calidad”, señala Marta Castillo, directora de marketing y brand de Back Market en España.

Más de 200 euros

Sea material tecnológico o no, al 87% de las familias valencianas le preocupa el aumento del precio del material escolar, y un 77% de ellas admite que la vuelta al cole les supone un esfuerzo económico, según una encuesta elaborada por Milanuncios, junto a Appinio, sobre los hábitos de las familias para este momento.

Siete de cada diez de los encuestados gastará más de 200 euros, que irán destinados sobre todo a papelería, libros, mochilas y ropa y uniformes.

La factura total

El coste de la vuelta al cole en la Comunidad Valenciana alcanzó el pasado curso una media de 2.725 euros por hijo al año, según la última encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Es la factura más alta de España solo por detrás de las madrileñas (3.422 euros). Además, la entidad estimó que para el inicio de curso las familias valencianas destinarán 175 euros si se trata de un centro público, 425 en un concertado y más de 1.000 si van a un centro privado.