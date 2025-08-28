Así se despide agosto: 39 grados de máxima y 26 de mínima en la provincia de Alicante

La provincia roza los 39 grados tras una noche con mínimas de 26 grados en el litoral, en lo que posiblemente haya sido el último coletazo del tórrido agosto que ha sufrido la provincia de Alicante. Y todo por la entrada de viento de poniente.

La jornada de este jueves, para la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había decretado la alerta amarilla por altas temperaturas en el litoral sur, ha dejado un intenso calor. Así, el aviso abarcaba desde l'Alfàs del Pi hasta Pilar de la Horadada, y la máxima ha sido para Orihuela con 38,9 grados, según los datos hasta las 17.30 horas de la red de observatorios de Avamet.

Benidorm, a rebosar: la playa de Levante esta última semana de agosto / Alex Domínguez

A Orihuela le ha segundo Crevillent (El Realengo) y Almoradí con 37,9 grados, Elche (Vallverda) con 37,2, La Vila Joiosa, Alicante (El Moralet), Albatera y Cox con 37,1 y Redován con 36,8 grados. Además, hay que destacar Benidorm, que alcanzó los 35,3 grados pero teniendo en cuenta la alta humedad, del 65 %, la sensación térmica se ha elevado hasta los 38 grados.

Noche ecuatorial

En cuanto a las mínimas, en muchos puntos ha sido una noche ecuatorial o tórrida, que es cuando el mercurio no baja de los 25 grados. Según Avamet, la mínima más alta ha sido en Novelda y Orihuela con 26,3 grados, seguidas de la Isla de Tabarca con 26,2, Redován y Torrevieja con 26. Alicante capital con 25,9 y Teulada-Moraira, Finestrat y La Vila Joiosa con 25,8 grados.

Bajada del mercurio

La previsión es que en los próximos días no se alcancen temperaturas tan altas y se vuelvan a valores más normales para un final de agosto o principios de septiembre, por lo que seguirá haciendo calor y las noches seguirán por encima de los 20 grados -noche tropical- en muchos puntos, sobre todo del litoral. Y entre el lunes y el martes se podrían producir algunas tormentas, aunque en un principio de poca importancia.

Previsión para el fin de semana

La Aemet prevé para este viernes en la provincia de Alicante cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el litoral y en el resto, sin cambios. Viento flojo variable, predominando por la tarde el sur y sureste en el litoral, moderado, y la componente oeste en el interior, flojo. Así, se espera que en localidades como Orihuela o Elche se puedan alcanzar los 35 grados de máxima, en Alicante 33 grados y en Alcoy y Dénia 31. Y una mínima que superará los 20 grados en estas ciudades salvo en Alcoy, donde se prevén 18 grados.

El sábado se espera un cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso ligero; máximas sin cambios. Viento flojo variable, tendiendo a componente este en horas centrales, moderado localmente.

Y el domingo habrá predominio de poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso ligero. Viento flojo variable, predominando por la tarde la componente este, con intervalos de moderado en el litoral, y la componente oeste en el interior, con poniente en todas las zonas al final del día.